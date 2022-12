Imagini șocante | FRONTEX anchetează poliţia bulgară, acuzată că a închis migranţi într-o cuşcă, în plin scandal Schengen

FRONTEX anchetează poliţia bulgară, acuzată într-o anchetă europeană de presă, că a închis migranţi într-o cuşcă la Sred.

Agenţia europeană a grănicerilor (FRONTX) anunţă joi că urmează să examineze informaţii potrivit cărora poliţişti bulgari au închis migraţi în cuşti, după ce ONU şi-a exprimat ”îngrijorarea” faţă de acest lucru, relatează AFP.

O anchetă de presă, realizată de către mai multe publicaţii europene, acuză că migranţi au fost închişi într-o cuşcă improvizată - la frontiera Bulgariei cu Turcia - ”sub ochii” agenţilor FRONTEX.

”FRONTEX tratează cu seriozitate orice semnalare a unor presupuse încălcări ale drepturilor fundamentale”, declară AFP agenţia, cu sediul la Varşovia.

”Informaţiile pe care ni le-aţi comunicat au fost transmise Biroului Drepturilor Fundamentale al FRONTEX, care va examina acuzaţiile”, precizează agenţia în acest mesaj.

Aceste acuzaţii decurg dintr-o anchetă publicată joi de către cotidianul francez Le Monde, în parteneriat cu organizaţia Lighthouse Reports şi alte pubnlicaţii europene.

Le Monde scrie că dispune de imagini video ale cuştii folosite la închiderea unor refugiaţi şi precizează că cel puţin 34 de persoane au fost închise în cuşcă de la jumătatea lui octombrie şi până la sfârşitul lui noiembrie.

Cuşca improvizată, ”făcută din bare de fier şi plină de mizerie este vizibilă din stradă”, scrie ziarul.

Le Monde a discutat cu patru bărbaţi - sirieni şi afgani -, care declară că ”au foşti închâşi (în cuşcă) în urma încercării de a intra în Bulgaria”.

Ziarul scrie că secvenţe video surprind o maşină a FRONTEX care se vede lângă cuşcă, în oraşul bulgar Sredeţ, în regiunea Burgas (sud-est).

FRONTEX declară AFP că, de anul trecut, Biroul său a înregistrat zece ”incidente grave” la frontiera dintre Bulgaria şi Turcia.

”Unul este în zona Sredeţ, dar nu are deloc legătură cu condiţiile din postul grănicerilor”, subliniază agenţia europeană.

Agenţia ONU a Refugiaţilor (UNHCR) a declarat AFP că reprezentanţi de-ai săi nu au văzut imaginile respective şi că nu pot, astfel, să le comenteze, dar se declară ”profund îngrijorată de aceste acuzaţii”.

”Îndemnăm statele vizate să ancheteze toate acuzaţiile cu privire la încălcări şi abuzuri”, subliniază Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiaţi (UNHCR).

”UNHCR este pregătit să-şi ofere susţinerea statelor (membre ale Uniunii Europene, UE) şi Comisiei Europene (CE) în vederea implementării unor mecanisme independente de urmărire şi investigare a unor astfel de incidente”, subliniază agenţia ONU.

People held in the cage say they were not given food or water. One man can be heard in GoPro footage we captured saying his shoes had been confiscated by the police



In other cases people report having their hair or eyebrows shaved while imprisoned in the cage