Imagini spectaculoase în SUA: cerul s-a făcut verde, în timpul furtunii. Explicația specialiștilor/ Video

O furtună care a generat imagini extrem de spectaculoase s-a produs în SUA, în Dakota de Sud. În timpul unei furtuni, cerul s-a făcut verde și peste tot răzbătea această culoare total neobișnuită pentru planeta noastră.

Meteorologii susțin că lumina de sub un front puternic de nori e albastră, dar în combinație cu lumina roșiatică a soarelui la apus, s-a transformat în acest verde spectaculos.

⚡️The sky turned green in the US state of South Dakota, after a strong storm. A video from social networks.



The US National Weather Service said the severe weather was part of a series of storms with winds exceeding 58 mph. pic.twitter.com/DUPqoJ4m0j