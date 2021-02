IMAGINI TERIBILE Motorul unui avion a explodat, după decolare: Oamenii s-au trezit cu bucăți din aeronavă prin case

Bucăţi din carcasa motorului unui avion Boeing 777-200 al United Airlines au căzut, sâmbătă, într-o zonă rezidenţială de la suburbia oraşului Denver, după o explozie care a avut loc la scurt timp după decolare, relatează AP.

Avionul a aterizat în siguranţă şi nimeni nu a fost rănit, potrivit autorităţilor, scrie news.ro.

Administraţia Federală pentru Aviaţie a anunţat că avionul a revenit pe Aeroportul Internaţional Denver după ce a avut o problemă majoră la motorul drept la scurt timp după decolare. Aeronava avea ca destinaţie Honolulu.

United Airlines a precizat că în avion se aflau 231 de pasageri şi zece membri ai echipajului. Toţi pasagerii au primit locuri în următorul zbor către Hawaii.

În social media au apărut imagini cu bucăţi circulare de carcasă şi cu alte fragmente căzute într-o zonă rezidenţială aflată la aproximativ 40 de kilometri nord de Denver.

De asemenea, au fost postate pe Twitter şi filmuleţe, făcute atât din avion cât şi de la nivelul solului.

Pasagerii au povestit că avionul era aproape la altitudinea de croazieră şi comandantul aeronavei făcea un anunţ în momentul în care a avut loc o explozie puternică, însoţită de o lumină puternică.

“Avionul a început să se zguduie violent, am pierdut altitudine şi avionul a început să coboare. Iniţial, am crezut că s-a terminat. Am crezut că ne prăbuşim”, a declarat David Delucia. El şi soţia sa şi-au scos din genţi portofelele în care se aflau permisele de conducere şi şi le-au pus în buzunare.

“Dacă ne prăbuşeam, puteam fi identificaţi”, a explicat Delucia. John Cox, expert în siguranţa în aviaţie, a declarat că deşi aspectul unui motor în flăcări sperie, majoritatea acestor incidente nu se soldează cu pierderi de vieţi.