Imagini terifiante - În timp ce palestinienii migrează, Israelul a bombardat Gaza/ Video

Israelul a dat ultimatum de 24 de ore pentru ca aproximativ 1,2 milioane de oameni din nordul Fâșiei Gaza să evacueze teritoriul. Mii de oameni au ieșit pe străzi și au început călătoria spre sudul provinciei.

În timp ce oamenii din orașul Gaza eliberau zona, armata Israelului a bombardat cartierul rezidențial Al-Kahmara.

Pe rețelele de socializare circulă, de asemenea, imagini cu mii de palestinieni care au plecat din nordul Fâșiei Gaza. Unii dintre ei merg cu mașinile, dar sunt și foarte mulți care au plecat pe jos. Oamenii și-au lăsat casele în urmă și în imagini se vede cum au plecat doar cu bunurile de strictă necesitate.

O mare parte a cetățenilor refuză să plece și au ieșit pe străzi pentru a protesta.

Nordul Fâșiei Gaza este cea mai populată zonă a provinciei și deocamdată nu se știe unde vor locui cei care și-au abandonat casele și au plecat.

IDF strike on Al-Kharama Towers area in the west of Gaza City - it seems that the target was underground. pic.twitter.com/OeBtdhbtVt — Clash Report (@clashreport) October 13, 2023