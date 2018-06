Important om de afaceri, condamnat la 5 ani de închisoare, a fost eliberat după doar un an

Omul de afaceri Ilie Carabulea, condamnat în vara anului trecut la 5 ani de închisoare în dosarul ASF Carpatica, va fi pus în libertate după ce Tribunalul Alba a respins luni contestaţia formulată de procurorii DNA împotriva deciziei Judecătoriei Aiud privind liberarea condiţionată a acestuia.

Purtătorul de cuvânt al Tribunalului Alba, Sorina Cristorean, a declarat luni, pentru Agerpres, că decizia instanţei este definitivă şi executorie.



În data de 20 aprilie, Judecătoria Aiud a admis cererea de liberare condiţionată a omului de afaceri Ilie Carabulea, aflat în închisoarea din Aiud de aproape un an.



Aceasta a fost a doua cerere de liberare condiţionată depusă de către omul de afaceri, precedenta fiind făcută la două luni după încarcerarea sa.



Ilie Carabulea a mai făcut, de asemenea, în noiembrie anul trecut, o contestaţie împotriva executării dispoziţiilor penale cuprinse în decizia pronunţată de Tribunalul Alba în septembrie, prin care i s-a respins acestuia propunerea de liberare condiţionată. Judecătoria Aiud şi-a declinat atunci competenţa în favoarea Curţii de Apel Alba Iulia, instanţă care a respins, în februarie, ca nefondată, contestaţia.



În iunie 2017, Ilie Carabulea a fost condamnat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la cinci ani de închisoare cu executare în dosarul ASF- Carpatica. Iniţial, la instanţa de fond, respectiv Curtea de Apel Bucureşti, omul de afaceri a primit şase ani şi şase luni de închisoare cu executare.



El a fost trimis în judecată de DNA în aprilie 2014, pentru săvârşirea unor fapte de corupţie.



Potrivit DNA, în 2012, Carpatica Asig, companie specializată în emiterea de poliţe de asigurări, în ponderea cărora cea mai mare proporţie o aveau asigurările tip RCA, avea o situaţie financiară precară şi necesita o infuzie de capital de circa 11 milioane de euro. Începând cu mai 2013, Ilie Carabulea a constituit, conform procurorilor, un grup infracţional organizat, în scopul săvârşirii unor infracţiuni prin care se urmărea protejarea intereselor financiare ale Carpatica Asig.



Ilie Carabulea a mai fost încarcerat în Penitenciarul Aiud în 2012, pentru o jumătate de an, fiind liberat condiţionat înainte de expirarea duratei pedepsei de un an şi şase luni de închisoare primită pentru dare de mită şi cumpărare de influenţă.