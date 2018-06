Important premiu, câștigat de un român în Canada

Un artist din Timișoara, Michael Vușcan, a fost recompensat cu premiul Societății Compozitorilor, Autorilor și Producătorilor Muzicali din Canada (SOCAN), pentru coloana sonoră a filmului documentar “Adevărul este în stele”, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Michael Vușcan a câștigat, în această săptămână, la Toronto, premiul industriei muzicale canadiene pentru coloana sonoră a filmului documentar “The truth is in the stars” (n.r. Adevărul este în stele).

“Am fost premiat cu premiul SOCAN 2018: The Achievement in Made-for-TV Movie Music Award, o uriașă realizare personală, cu deschidere internațională. SOCAN este unul dintre cele mai prestigioase premii oferite pe criterii profesionale și marketing în Industria Muzicală Nord Americană”, a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, Michael Vușcan.

Artistul timișorean a precizat că totul a început în urmă cu doi ani, când a fost invitat să lucreze la un documentar pentru HBO/Netflix, regizat de Craig Thompson.

“William Shatner, căpitanul Kirk din seria originală Star Trek, a plecat într-o călătorie spre a întâlni cele mai luminate minți ale momentului, și a aflat în ce fel a influențat seria Star Trek dezvoltarea umanității și a tehnologiei în zilele noastre. Bineînțeles, a fost o mare onoare, din distribuție au făcut parte nume cu rezonanță mondială - actori cum ar fi Ben Stiller, Whoopi Goldberg, Jason Alexander, Seth McFarlane, oameni de știință cum ar fi Dr. Stephen Hawking, Michio Kaku, David Suzuki, și renumite personalități din avangarda cercetării, cum sunt Mike Lazaridis, Neil Turok, Neil de Grasse Tyson, sau astronautul Chris Hadfield”, a explicat Michael Vușcan.

Artistul din Timișoara a afirmat că documentarul “Adevărul este în stele” a avut un record de vizualizări, fiind un succes.

“Eu am contribuit cu partea de Soundtrack (muzica de film) și Sound Design + Production Supervising în faza finală. În ultimii ani am avut șansa să lucrez în cele mai prestigioase studiouri de post-producție din Toronto și cu ingineri de sunet de mare calibru. Premiul SOCAN primit acum este o recunoaștere ce mă onorează pentru compoziție în acest documentar. Anual sunt foarte multe producții și a fi selectat în prestigiosul grup al câstigătorilor SOCAN este un succes important”, a declarat artistul timișorean.

În ceea ce privește planurile de viitor, Michael Vușcan a precizat că în perioada următoare va fi implicat în mai multe proiecte, printre care și "o serie cu Discovery Channel, un documentar în Brazilia și altul în China".

În anul 2002, Michael Vușcan s-a mutat în Toronto, Canada, pentru a-și urmări visul de a compune muzică pentru filme și documentare. Astfel, a început să colaboreze cu producători importanți din Toronto, Los Angeles și New York, precum HBO, History Channel, E Channel, TMN, Netflix, Crave TV sau CBC, ca și compozitor și designer de sunet.