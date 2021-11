În cei doi ani de pandemie, consumatorii au trimis cele mai multe cereri de negociere cu băncile şi IFN-urile

Consumatorii au trimis peste 4.750 de cereri de negociere cu băncile şi IFN-urile, în 2020 şi până în prezent, din care aproximativ o treime au avut ca obiect radierea înregistrărilor din Biroul de Credit, relevă o statistică a Centrului de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB).

"Consumatorii au trimis în aceşti aproape doi ani cele mai multe cereri de negociere cu băncile şi IFN-urile, peste 4.750 de solicitări în 2020 şi 2021, până în acest moment. Cu toate acestea, aproximativ o treime dintre ele au avut ca obiect radierea înregistrărilor din Biroul de Credit, situaţie în care rolul CSALB este minim (doar aproximativ 10% dintre acestea fiind soluţionate direct de către băncile şi IFN-urile care au şi făcut respectivele înregistrări). Reprezentanţii Centrului şi ai instituţiilor financiar-bancare şi nebancare au avut mai multe întâlniri în toamna anului 2021. Conciliatorii Centrului au făcut băncilor mai multe recomandări pentru creşterea numărului de negocieri încheiate cu împăcarea părţilor în cadrul CSALB", se arată într-un comunicat de presă al CSALB, transmis luni AGERPRES.

În viziunea conciliatorilor, băncile nu trebuie să facă diferenţe majore între cererile venite din partea consumatorilor care întâmpină probleme de sănătate sau probleme sociale şi cele care invocă unele clauze din contracte, comisioane, moneda creditului sau alte probleme tehnice."Recomand ca toate dosarele (n.n. cereri acceptate spre negociere de bănci/IFN-uri) să fie analizate cu imparţialitate de reprezentanţii instituţiilor financiar-bancare, iar soluţiile oferite să fie în avantajul ambelor părţi. În plus, băncile să nu facă diferenţe majore între cererile venite din partea consumatorilor care întâmpină probleme de sănătate sau probleme sociale (ale căror cereri sunt justificate de astfel de situaţii) şi cererile care invocă unele clauze din contracte, comisioane, moneda creditului sau alte probleme tehnice. Acestea din urmă sunt la fel de justificate, chiar dacă lipseşte argumentul social. Consider că negocierile ar trebui să fie accesibile şi consumatorilor fără probleme financiare, familiale sau sociale grave, dar care semnalează probleme reale în contractele lor cu banca. Mai exact, oameni care pot plăti creditul, dar semnalează o inechitate, o neregulă ce trebuie reparate", susţine Camelia Popa, conciliator în cadrul CSALB.Potrivit instituţiei, procesul de eficientizare a procedurii de negociere este unul continuu, iar astfel de recomandări pot fi formulate chiar şi într-un moment în care procentul cererilor clasate din motive nejustificate de către instituţiile financiar-bancare este la cel mai scăzut nivel din ultimii aproape şase ani de funcţionare a CSALB - de la 80% în 2016, la 45% în 2018 şi 28% în 2020.În primele nouă luni ale anului 2021, ponderea cererilor clasate nejustificat de către bănci a scăzut la 17% din totalul cererilor trimise, iar recomandarea CSALB către bănci şi IFN-uri este ca acesta să se menţină sub 20% până la finele anului. "Este un obiectiv realizabil, cu atât mai mult cu cât sunt deja bănci mari în cazul cărora rata de respingere a cererilor, fără un motiv întemeiat, este de sub 10% ori chiar sub 5%", notează sursa citată.CSALB este o entitate înfiinţată ca urmare a unei Directive europene şi intermediază gratuit şi în mai puţin de trei luni negocierea dintre consumatori şi bănci sau IFN-uri pentru contractele aflate în derulare. Consumatorii din orice judeţ al ţării pot trimite cereri către Centrul de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB), completând un formular online direct pe site-ul www.csalb.ro.Dacă banca acceptă intrarea în procedură de conciliere/negociere este desemnat un conciliator. CSALB colaborează cu 19 conciliatori, dintre cei mai buni specialişti în Drept, cu expertiză în domeniul financiar-bancar. Totul se rezolvă amiabil, iar înţelegerea părţilor are puterea unei hotărâri în instanţă.