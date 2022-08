În ciuda disputelor, un lider PNL afirmă cu tărie: 'Coaliția trebuie să reziste până în 2024'. Ce spune despre o alianță cu PSD după alegeri

Scorul de la alegerile din 2024 va impune cu cine se va alia PNL la guvernare, declară la RFI vicepreședintele formațiunii Gheorghe Falcă. El evită să spună dacă și-ar dori ca alianța cu PSD să continue și după anul 2024. „Coaliția PNL-PSD-UDMR trebuie să reziste până în 2024”, spune Falcă.

„După mine, trebuie să reziste această coaliție până în 2024, pentru că ea a fost constituită exact pentru a nu mai avea crize politice, în momentele dificile pe care le trecem în acest moment. Așa cum se constată, războiul din Ucraina nu are o finalitate vizibilă și atunci România are nevoie de un Guvern stabil, de un Guvern care să nu aibă o competiție foarte acerbă. De aceea, micile dispute între PNL și PSD nu sunt dispute care să creeze o instabilitate guvernamentală, iar schimbarea premierului este deja bine întipărită în mintea ambelor partide și cred că vor merge în continuare sub aceeași alianță”, spune Gheorghe Falcă, întrebat dacă în opinia sa coaliția PNL-PSD-UDMR va rezista până în 2024.

El evită să spună dacă și-ar dori ca alianța cu PSD să continue și după anul electoral 2024.

„Trebuie să fie parteneriat la nivel de Guvern și posibil să aibă o înțelegere ca în perioada respectivă miniștrii să-și vadă de coordonarea activității guvernamentale, în schimb, partidele pot să fie în competiție, pentru a primi votul cetățenilor. Până la urmă, gestiunea țării este mult mai importantă, decât fragmentarea, să spunem, prin ieșirea unui partid de la guvernare, pentru a crede că în momente de criză vei câștiga puncte politice. (...) Scorul ne va impune cu cine să ne aliem. De aceea am spus că cetățenii sunt cei care vor da viitoarea formulă de guvernare, în funcție de procentele pe care le avem, în funcție de procentele pe care le au celelalte formațiuni politice, se va realiza o coaliție. Ceea ce putem spune este faptul că sigur va exista și după 2024 o coaliție, deci nu va exista un partid care să conducă singur Guvernul României”, afirmă liberalul.