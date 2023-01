În ciuda eșecului Schengen, România crede în UE - Premierul Ciucă, mesaj la 16 ani de la aderare

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, cu prilejul împlinirii a 16 ani de când România este membră a Uniunii Europene, că ţara noastră continuă să îşi demonstreze angajamentul puternic faţă de valorile UE, care aduc securitate şi prosperitate.

„În timp ce astăzi marcăm 16 ani de când suntem membri ai UE, România continuă să îşi demonstreze angajamentul puternic faţă de valorile UE, care aduc securitate şi prosperitate. Transformările majore prin care am trecut ne permit să contribuim în mod substanțial la construirea unui proiect european mai puternic”, a scris Nicolae Ciucă, duminică, pe Twitter.

PM @NicolaeCiuca:As today we mark1️⃣6️⃣yrs of EU membership,????????continues to prove strong commitment to ????????values,which bring security&prosperity.The major transformations that we went through are enabling us to be a substantive contributor to building a stronger????????project @vonderleyen