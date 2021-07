'În fiecare zi, CIO a avut îndoieli', recunoaşte Thomas Bach înainte de Olimpiadă

"În fiecare zi, CIO a avut îndoieli" în legătură cu desfăşurarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo (23 iulie - 8 august), a dezvăluit miercuri preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic, Thomas Bach, într-un briefing de presă la Tokyo, potrivit Agepres.

"În ultimele 15 luni, în fiecare zi noi am avut îndoieli. Când noi am anunţat amânarea JO cu un an (în martie 2020 - n. r.), nu ştiam ce va rezulta de aici. Iar acest lucru s-a dovedit mult mai complex decât ne imaginam", a explicat Thomas Bach, citat de AFP.

"În fiecare zi, noi am luat decizii, iar ziua următoare a trebuit să ne adaptăm, iar după trei săptămâni trebuia să ne adaptăm din nou", a adăugat el.

"A fost o provocare şi faptul că nu ne puteam exprima îndoielile, fiindcă toată lumea le-a avut: sportivii,

comitetul de organizare, guvernul japonez. Iar CIO este într-o poziţie în care nu poate avea îndoieli. Cum să-i convingi pe sportivi să continue să se antreneze, cum să convingi comitetele olimpice, federaţiile internaţionale să

organizeze evenimente, sau sponsorii să-şi continue sprijinul, dacă tu însuţi arăţi o lipsă de încredere?", a spus preşedintele CIO.



Sosit pe 8 iulie la Tokyo, Thomas Bach a recunoscut că la actuala ediţie competiţiile, ce vor avea loc cu porţile închise şi într-un context sanitar tensionat, "vor fi diferite".



El a afirmat că organizatorii lucrează pentru a exista o ambianţă sonoră pe stadioane, care să acopere golul din tribune: "Vom crea ceva imersiv, cu un sistem de sunete care va fi utilizat pe stadioane. Vom utiliza sunete de de la probele de la JO precedente şi le vom difuza la competiţiile de la Tokyo."



Potrivit lui, la locurile de desfăşurare a competiţiilor vor exista ecrane pe care vor apărea virtual suporteri care îşi încurajează echipele.



Pentru prima oară în istoria olimpică, JO se vor disputa cu porţile închise. Guvernul japonez a declarat o nouă stare de urgenţă sanitară între 12 iulie şi 22 august, pentru a lupta împotriva creşterii recente a numărului de cazuri de Covid-19.