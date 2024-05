În plină campanie electorală, o senatoarea a demisionat din PNL

Senatoarea Lucica Muntean şi-a anunţat, luni, în plen, demisia, din PNL, precizând că îţi va continua activitatea ca parlamentar neafiliat.

"Astăzi, mi-am dat demisia din PNL şi îmi voi continua activitatea ca senator neafiliat", a spus Lucica Muntean, luni, de la tribuna Senatului.

Potrivit site-ului Senatului, în decembrie 2020, Lucica Muntean este senator ales în 6.12.2020 în Circumscripţia electorală nr. 22 Hunedoara şi validat în data de 21.12.2020.

Ce spunea senatoarea în martie când colegii ei din Ptroșani au plecat la PSD

Singurul senator PNL din Județul Hunedoara, plecat în parlament din Valea Jiului, rămăsese în tabăra liberală deși colegii din Petroșani au plecat la PSD. Lucica Muntean spunea în martie că rămâne fidelă propriei persoane și principiilor care i-au călăuzit viața și activitatea profesională.

Fost viceprimar în municipiul Petroșani, până în anul 2020, Lucica Muntean, nu a plecat la PSD. Senatorul spunea că nu dorește să comenteze deciziile colegiilor ei, fiecare având libertatea de a alege și de a decide, însă crede în democrație și în valoriei ei.

În acest sens, senatorul hunedorean apreciază că pluripartidismul este unul dintre fundamentele democrației și atunci nu apreciază de bun augur consolidarea unui singur partid în județul Hunedoara.

”Eu am făcut politică alături de domnul primar (Tiberiu Iacob Ridzi – n.r.), de la el am învățat pașii politicii, dar îmi voi duce la bun sfârșit ceea ce am început acest mandat, cu aceeași implicare și dorință de a schimba lucrurile. Nu am divergențe cu colegii din alte partide, aici în Senat colaborăm bine, dar nu plec la PSD”, a spus, pentru Gazeta de dimineață, Lucica Muntean.

Senatorul Lucica Muntean este membru în comisia pentru învățământ, în cea pentru muncă, familie și protecție socială și în cea pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități.

PNL a avut la începutul mandatului doi senatori, Lucica Muntean și Vasilică Potecă. Acesta din urmă a părăsit partidul la jumătatea mandatului.