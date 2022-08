În plină criză, austriecii de la Raiffeisen Bank fac profituri uriașe în România - Creștere cu 50% față de anul trecut

Raiffeisen Bank a obţinut în primul semestru al anului 2022 un profit net de 602 milioane de lei, în creştere cu peste 50% faţă de primul semestru al anului precedent, pe baza unei creşteri puternice a creditelor, dar şi a profilului de risc semnificativ îmbunătăţit, a anunţat marţi banca.

Stocul de credite, de peste 37,4 miliarde lei, a înregistrat un avans semnificativ de aproximativ 25% faţă de S1 2021, susţinut de o evoluţie excelentă a creditării, în mare parte pentru clienţii corporate, creştere cu 46% faţă de anul precedent, într-un context de piaţă în care companiile au nevoi de finanţare sporite atât pentru asigurarea capitalului de lucru, cât şi pentru demararea investiţiilor.Banca menţionează că trendul de creştere este vizibil şi pentru IMM-uri, de 13%, susţinut şi de schemele de garantare puse la dispoziţie de Guvern, iar creditele acordate persoanelor fizice au avansat cu 10%, echilibrat credite negarantate şi ipotecare. Din ce în ce mai mulţi clienţi ai băncii locuiesc în case eficiente din punct de vedere energetic. În prima jumătate a anului 2022, creditele din categoria Green Mortgage au atins o pondere de 41% din volumele de credite garantate prin ipotecă.În ceea ce priveşte economisirea în prima jumătate a acestui an, contextul creat de războiul din Ucraina a determinat schimbări în comportamentul clienţilor, însă banca şi-a menţinut ritmul de atragere a economiilor populaţiei şi companiilor. Începând cu luna martie, ca urmare a evoluţiei pieţei şi a inflaţiei, Raiffeisen Bank a majorat treptat dobânzile la produsele de economisire în lei, până la maximum 7% pe an, pentru depozitele în lei, pe doi ani. Produsele de economisire pentru persoane fizice sunt disponibile exclusiv prin intermediul aplicaţiilor digitale - Raiffeisen Smart Mobile şi Raiffeisen Online. Depozitele clienţilor au atins pragul de 48,8 miliarde de lei la 30 iunie 2022, în creştere cu 11% faţă de S1 2021."Rezultatele noastre reflectă concentrarea pe sprijinirea atât a clienţilor noştri, cât şi a economiei româneşti. Creditele nete au înregistrat un avans semnificativ, de aproximativ 25% faţă de S1 2021, susţinut de o creştere mare a creditării, în principal către clienţii corporaţii mari şi medii (+46% an la an), având în vedere că firmele au nevoi de finanţare crescute atât pentru capitalul de lucru, cât şi pentru demararea unor proiecte şi investiţii substanţiale, unele dintre ele de importanţă strategică la nivel naţional, de exemplu Romgaz. Tendinţa de creştere este vizibilă şi în cazul IMM-urilor, cu 13%, bazată şi pe participarea noastră la programele guvernamentale. Stocul nostru de credite pentru persoane fizice a crescut cu 10%, peste aşteptările noastre pentru această perioadă, având în vedere incertitudinea mediului macroeconomic", a declarat Zdenek Romanek, preşedinte şi CEO Raiffeisen Bank.Finanţarea sustenabilă a corporaţiilor, dar şi a IMM-urilor a înregistrat o perioadă de efervescenţă, mai ales în lunile mai şi iunie ale acestui an, odată cu închiderea programelor guvernamentale care au funcţionat sub umbrela IMM Invest. Banca a fost un partener responsabil şi activ în programele de garantare guvernamentală: IMM Prod, Garant Construct şi Rural Invest, reuşind într-o perioadă foarte scurtă de timp implementarea acestora şi acordarea de finanţări consistente care au contribuit semnificativ la susţinerea activităţii companiilor şi a investiţiilor acestora.În iunie 2022, Raiffeisen Bank a plasat cu succes cea de-a treia emisiune de obligaţiuni verzi a băncii şi o a doua serie de obligaţiuni senior non-preferenţiale. Emisiunea de obligaţiuni s-a adresat investitorilor instituţionali şi a atras 525 de milioane de lei, cu o maturitate de 5 ani. Astfel, banca a emis până în prezent peste 2 miliarde de lei "obligaţiuni verzi", contribuind la dezvoltarea pieţei locale de capital şi mobilizând resurse financiare către investiţii sustenabile, reafirmându-şi astfel rolul de lider în dezvoltarea pieţei de finanţare sustenabilă din România.La 30 iunie 2022, activele totale ale băncii depăşeau 60 de miliarde de lei, în creştere cu 11% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, iar veniturile băncii, de aproape 1,5 miliarde de lei, au crescut cu 14% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.Veniturile nete din dobânzi au înregistrat o creştere semnificativă, de 22% faţă de anul precedent, alimentată de un rezultat excelent al creditării, dar şi de creşterea ratelor de dobândă de pe piaţă. Veniturile nete din comisioane au crescut cu 10% faţă de primele 6 luni ale anului 2021, susţinute de intensificarea activităţii tranzacţionale şi de creditare (schimb valutar, produse de creditare, dar şi produsele de asigurare care le însoţesc).Potrivit sursei citate, chetuielile operaţionale au avansat uşor, cu 2%, faţă de S1 2021, iar creşterile provin din zona costurilor salariale şi a cheltuielilor IT."Costul cu provizioanele este la jumătate faţă de cel înregistrat pe aceeaşi perioadă a anului trecut, datorită comportamentului foarte bun de plată al clienţilor noştri. Trebuie remarcat faptul că acest lucru se întâmplă în pofida mediului economic caracterizat de incertitudine şi inflaţie ridicată. Vom continua să fim alături de clienţii noştri atât în perioadele bune, cât şi în cele dificile, pentru a le oferi cea mai bună consiliere financiară, adaptată nevoilor lor", a declarat Zdenek Romanek.Pe 5 iulie 2022, Moody's a reafirmat ratingul de depozit pe termen lung al Raiffeisen Bank la Baa1 cu perspectivă stabilă, cu două trepte peste ratingul suveran al României. Principalele puncte forte evidenţiate de Moody's în raportul său (raportul complet aici) au fost capacitatea puternică de generare de venituri, resursele lichide solide şi capitalizarea adecvată."Acesta (ratingul acordat de Moody's) este o reconfirmare a poziţiei noastre financiare solide, care ne permite să continuăm să ne sprijinim clienţii în demersul lor de a-şi atinge obiectivele financiare şi de a dezvolta modele de afaceri sustenabile, competitive şi reziliente", a adăugat Zdenek Romanek.La jumătatea anului 2022, numărul de clienţi digitali activi ai Raiffeisen Bank a depăşit 50% din portofoliu (din 2,28 milioane de clienţi persoane fizice), însumând aproximativ 1,15 milioane.Raiffeisen Bank menţionează că are un portofoliu de peste 550.000 de carduri active. Numărul tranzacţiilor online efectuate de clienţii care folosesc cardurile de debit Raiffeisen Bank a crescut cu aproape 40% faţă de primele 6 luni ale anului trecut. De asemenea, în prima jumătate a anului 2022, clienţii au continuat să revină la comportamentul lor de dinaintea pandemiei. Plăţile cu cardurile de debit Raiffeisen Bank pentru achiziţionarea online de bilete de avion aproape că s-au triplat faţă de prima jumătate a anului 2021, iar achiziţiile de vacanţă s-au dublat. O dublare a fost înregistrată şi în ceea ce priveşte numărul de plăţi cu cardul efectuate de clienţii Raiffeisen Bank prin telefon sau ceas, în aceeaşi perioadă. Utilizatorii RaiPay pot activa din aplicaţie un card de unică folosinţă, ataşat la cardul de cumpărături, care îşi schimbă datele după fiecare plată şi care este util pentru a face plăţi sigure pe site-urile rar vizitate.În iunie, banca a lansat Raiffeisen Smart Market, cea mai recentă inovaţie digitală, un ecosistem digital de loialitate, într-o aplicaţie care reuneşte clienţii persoane fizice activi digital, partenerii şi IMM-urile şi clienţii corporativi, pe baza unor capacităţi de "analiză avansată". Clienţii digitali persoane fizice sunt recompensaţi cu oferte atât de la Raiffeisen, cât şi de la comercianţii parteneri. La doar 2 luni de la lansare, aplicaţia are peste 70.000 de utilizatori înscrişi şi a oferit peste 43.000 de recompense.În prima jumătate a acestui an, a fost lansată versiunea multi-utilizatori a aplicaţiei Smart Business/New Raiffeisen Online SME. Clienţii îşi pot stabili singuri, într-un flux digital care încorporează semnătura electronică, drepturile de utilizator, limitele de tranzacţionare sau accesul la conturi. De asemenea, au fost implementate îmbunătăţiri la aplicaţia fluxului de activare pentru o protecţie sporită împotriva atacurilor de phishing.Raiffeisen Bank este una dintre băncile universale aflate în top 5 in România şi deserveşte 2,28 milioane de clienţi, persoane fizice şi juridice. Banca are peste 4.700 de angajaţi, circa 300 de agenţii în toată ţara, 1.131 de ATM-uri şi MFM-uri, o reţea de peste 27.900 de POS-uri.