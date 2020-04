În premieră, Guvernul din Brazilia recunoaște că țara este pe buza PRĂPASTIEI: Se confruntă cu lipsuri grave în faţa valului pandemiei

Brazilia duce lipsă de ventilatoare medicale, de paturi în secţiile de terapie intensivă, de personal calificat, de echipamente de protecţie şi de teste de diagnosticare odată cu apropierea "celei mai acute faze" a COVID-19, a avertizat sâmbătă Ministerul Sănătăţii, notează AFP.

"Paturile de terapie intensivă şi de spitalizare nu sunt structurate corespunzător, nici în număr suficient pentru cea mai acuză fază a pandemiei", a atras atenţia un raport publicat de minister, care trece în revistă situaţia îngrijirilor medicale ce pot fi acordate în Brazilia, scrie agerpres.ro.

În plus, "există o lipsă de personal sanitar calificat pentru a face să funcţioneze echipamentul de ventilaţie mecanică, de fizioterapie respiratorie şi de îngrijire medicală avansată pentru preluarea pacienţilor grav atinşi de COVID-19", a adăugat documentul.

Până când aprovizionarea cu materiale va atinge un nivel corespunzător, inclusiv în ce priveşte echipamentul de protecţie pentru personalul care acordă îngrijiri, autorităţile sanitare nu recomandă relaxarea măsurilor de distanţare socială, spre deosebire de discursul preşedintelui ţării, Jair Bolsonaro, care vorbeşte despre o "gripă mică".

În prezent, Brazilia poate efectua zilnic până la 6.700 de teste de depistare în laboratoare agreate, dar va avea nevoie de 30.000 până la 50.000 în perioada critică următoare, potrivit raportului.

Gigantul latino-american cu 210 milioane de locuitori a înregistrat oficial 10.278 de bolnavi contaminaţi şi deplânge 432 de decese.

"Dorim să începem confruntarea cu coronavirusul diferit de celelalte ţări. Acestea nu au avut timp, au fost nevoite să mărească numărul de paturi, să cumpere materiale în faza cea mai grea a bolii", a declarat sâmbătă secretarul executiv din Ministerul Sănătăţii, Joao Gabbardo, într-o conferinţă de presă la Brasilia.

"Noi am avut timp, am cumpărat o parte a echipamentelor de protecţie individuală (chiar dacă ne mai lipsesc încă), am reuşit să creştem semnificativ numărul de paturi şi îl vom mări în continuare", a dat el asigurări.

