In primele noua luni ale acestui an, Loteria Romana a acordat peste 4,68 milioane de castiguri in valoare totala de peste 162,69 milioane euro

In luna septembrie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 528.031 castiguri in valoare totala de peste 84,60 milioane de lei (peste 17,80 milioane de euro), dupa cum urmeaza:

Jocul Loto 6/49

La Loto 6/49 s-au inregistrat 81.436 de castiguri, in valoare totala de peste 4,86 milioane de lei (peste 1 milion de euro).

Citește și: Victor Ponta aruncă bomba! ‘Voi propune PSD un nou premier’

Jocul Noroc

La Noroc s-au inregistrat 901 castiguri, in valoare totala de peste 2,84 milioane de lei (aproximativ 600.000 de euro).

Jocul Loto 5/40

La Loto 5/40 s-au inregistrat 511 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 498.000 de lei (aproximativ 105.000 de euro).

Citește și: Scenariul care aruncă-n aer alegerile prezidențiale! Un colonel în rezervă spune cine va fi noul președinte

Jocul Super Noroc

La Super Noroc s-au inregistrat 4.603 castiguri, in valoare totala de peste 104.000 lei (aproximativ 22.000 de euro).

Jocul Joker

La Joker s-au inregistrat 92.102 castiguri, in valoare totala de peste 3,13 milioane lei (peste 659.000 de euro).

Citește și: Informații importante despre Ion Iliescu! În ce stadiu se află fostul președinte

Jocul Noroc Plus

La Noroc Plus s-au inregistrat 13.983 de castiguri in valoare totala de aproximativ 726.000 lei (aproximativ 153.000 de euro).

Jocul Pronosport

La Pronosport s-au inregistrat 88 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 38.000 de lei (aproximativ 8.000 de euro).

Citește și: Fiul lui Mihai Șora intră în forță în războiul momentului: ‘A fost obligat să lucreze’

Jocul Prono-S

La Prono_S s-au inregistrat 194 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 63.000 de lei (peste 13.000 de euro).

Jocul Videoloterie

La Videoloterie s-au inregistrat 334.213 castiguri, in valoare totala de peste 72,33 milioane lei (peste 15,22 milioane de euro).

Citește și: Elena Udrea iese la rampă! Ce se întâmplă, de fapt, cu Alina Bica .