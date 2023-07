În speranța unui nou mandat la Casa Albă, Trump şi aliaţii săi elaborează planuri de a centraliza și mai multă putere în Biroul Oval

Fostul preşedinte american Donald Trump, candidat în scrutinul din 2024, pregăteşte extinderea prerogativelor prezidenţiale asupra aparatului guvernamental de la Washington, dacă va obţine un nou mandat la Casa Albă, informează cotidianul The New York Times, citat de Mediafax.

Donald Trump şi colaboratorii acestuia intenţionează să reconfigureze structura puterii executive astfel încât preşedintele să concentreze mult mai multă autoritate prin control direct.

"Planurile de a centraliza mai multă putere în Biroul Oval merg dincolo de afirmaţiile recente ale lui Trump referitoare la iniţierea unei investigaţii penale asupra rivalului său politic, preşedintele Biden, semnalând intenţia de a pune capăt normei post-Watergate referitoare la independenţa Departamentului Justiţiei de controlul politic al Casei Albe", afirmă editorialiştii Jonathan Swan, Charlie Savage şi Maggie Haberman, într-un articol publicat în cotidianul The New York Times sub titlul "Trump şi aliaţii săi plănuiesc intensificarea puterii prezidenţiale din 2025 / Fostul preşedinte şi susţinătorii săi vor să consolideze puterea Casei Albe şi să limiteze independenţa agenţiilor federale".

"Donald Trump şi aliaţii lui au un obiectiv major: să modifice echilibrul puterii prin intensificarea autorităţii preşedintelui asupra fiecărei părţi a agenţiilor guvernamentale federale care funcţionează acum, prin lege sau tradiţie, cu un anumit grad de independenţă faţă de interferenţele politice ale Casei Albe", argumentează editorialiştii, după analizarea propunerilor de campanie electorală.

Donald Trump intenţionează să aducă sub control prezidenţial direct agenţii independente precum Comisia Federală pentru Comunicaţii, care stabileşte reglementările în domeniul televiziunilor şi companiilor online, sau Comisia Federală pentru Comerţ, care are atribuţii privind concurenţa şi protecţia consumatorilor.

Reactivarea unei practici interzise

Trump ar vrea şi reactivarea unei practici interzise în timpul Administraţiei Richard Nixon, prin care ar putea refuza cererea Congresului de a aloca fonduri pentru programe pe care preşedintele nu le vrea. De asemenea, zeci de mii de funcţionari civili ar putea fi înlocuiţi, chiar dacă sunt profesionişti de carieră, dacă obstrucţionează agenda prezidenţială.

"Planul preşedintelui ar trebui să vizeze reorientarea fundamentală a guvernului federal într-un mod care nu a mai fost făcut de la Noul Acord emis de Franklin D. Roosevelt. Actuala ramură a puterii executive a fost concepută de liberali în scopul promovării politicilor liberale. Actuala structură nu poate fi făcută să funcţioneze în mod consevator. Este necesară o modificare completă a sistemului", afirmă John McEntee, fost şef al personalului de la Casa Albă.

Donald Trump şi consilierii săi nu menţin secrete intenţiile, prezentându-le constant la evenimente şi pe site-ul echipei de campanie electorală.

"Trebuie să identificăm zonele independente şi să obţinem controlul asupra lor", afirmă Russell T. Vought, fost director al Oficiului pentru Management şi Buget în mandatul lui Trump, în prezent directorul organizaţiei politice Centrul pentru Înnoirea Americii.

Steven Cheung, purtătorul de cuvânt al echipei de campanie a lui Trump, a declarat că fostul preşedinte a elaborat "o agendă îndrăzneaţă şi transparentă pentru al doilea mandat, ceea ce nu a făcut niciun alt candidat". "Alegătorii vor şti exact cu va suprataxa preşedintele Trump economia, cum va reduce inflaţia, cum va securiza frontierele, cum va proteja comunităţile şi cum va eradica definitiv structurile statului profund care funcţionează împotriva americanilor", a subliniat Steven Cheung.

Russell T. Vought şi John McEntee participă la Proiectul 2025, o campanie de tranziţie prezidenţială în valoare de 22 de milioane de dolari care elaborează politici, liste de personal şi planuri de tranziţie pentru candidatul Partidului Republican la funcţia de preşedinte al SUA.

Însă alţi oficiali din cadrul fostei Administraţii Trump nu cred în viabilitatea proiectelor de reformare a sistemului guvernamental. "Ar fi haotic, pentru că va încerca permanent să îşi depăşească autoritatea (...). Ar fi luptă continuă cu Congresul şi cu instanţele judiciare", afirmă John F. Kelly, fost şef al Cancelariei prezidenţiale.

Totuşi, Kevin D. Roberts, preşedintele Fundaţiei Heritage, afirmă că "o concepţie privind agenţii federale independente sau funcţionari federali care să nu fie subordonaţi preşedintelui încalcă normele fundamentale ale unei republici democratice". Promotorii Proiectului 2025 vor "să desfiinţeze această situaţie administrativă ilegală", argumentează Roberts.