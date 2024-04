În timp ce Iohannis e în Coreea de Sud, Kim Jong Un a simulat, în premieră, un contraatac nuclear

Exerciţiul a testat pentru prima dată sistemul de gestiune a "activării nucleare" a Phenianului, a relatat agenţia, precizând că este vorba despre un sistem de control combinat pentru armele nucleare ale ţării. Exerciţiul a avut loc luni, potrivit agenţiei. Armata sud-coreeană a anunţat în acea zi că Phenianul a lansat o salvă de rachete balistice cu rază scurtă de acţiune, ceea ce Japonia a confirmat. Potrivit Seulului, rachetele au fost lansate din regiunea Phenian şi au căzut în apele din estul peninsulei coreene.

Kim Jong Un "a condus un exerciţiu tactic combinat simulând un contraatac nuclear implicând lansatoare de rachete multiple de mărime foarte mare", a anunţat KCNA. Potrivit agenţiei, proiectilele "dotate cu ogive nucleare simulate" şi-au atins ţinta situată la 352 km distanţă de punctul de lansare.

Liderul nord-coreean şi-a exprimat "marea sa satisfacţie privind rezultatul exerciţiului", a adăugat agenţia.

Exerciţiul a permis examinarea "fiabilităţii sistemului de comandă, de gestiune, de control şi de exploatare a ansamblului forţei nucleare" şi certificarea faptului că lansatoarele de rachete multiple de mărime foarte mare au capacitatea de a trece în modul de contraatac nuclear, a informat KCNA.

Potrivit sursei citate, această simulare este un răspuns la antrenamentele aeriene americano-sud-coreene care se derulează între 12 şi 26 aprilie în baza de la Kunsan, în Coreea de Sud. Coreea de Nord a caracterizat aceste exerciţii drept "foarte provocatoare" şi îndreptate deschis împotriva ei, a afirmat agenţia.

Drept reacţie, Phenianul se vede obligat "să întărească mai mult şi mai rapid puterea sa militară cea mai mare", a notat KCNA.

Forţele aeriene americane şi sud-coreene au subliniat că exerciţiile anuale servesc la "demonstrarea eficacităţii armelor în domeniul aerian şi la întărirea capacităţii lor de descurajare, apărare şi învingere a oricărui adversar".

Phenianul nu vede cu ochi buni manevrele militare comune pe care SUA, Coreea de Sud şi Japonia le organizează cu regularitate în regiune, pe care le percepe ca repetiţii generale înainte de o invazie a teritoriului său sau de o răsturnare a regimului său.

Ultimul tir cu rachete "este un exerciţiu conceput pentru un scenariu care să arate cum ar reacţiona regimul Kim la un bombardament aerian surpriză asupra Phenianului de către forţele aeriene comune ale SUA şi Coreei de Sud", a declarat Han Kwon-hee de la Asociaţia sud-coreeană de studii ale industriei de apărare pentru AFP. "Exerciţiul arată că răspunsul ar putea include represalii cu rachete nucleare asupra Sudului", adăugat el.

După un record de teste nucleare în 2023, Coreea de Nord a efectuat mai multe lansări de la începutul anului. Regimul nord-coreean a afirmat în special la începutul lui aprilie că a testat o nouă rachetă hipersonică cu carburant solid şi cu rază medie şi lungă de acţiune. Vineri, Phenianul a anunţat un test al unei "ogive de mărime foarte mare", concepută pentru o rachetă de croazieră strategică.

???????? The DPRK conducted the first tactical exercises simulating a nuclear counterattack using “super-large” multiple launch rocket systems, led by Kim Jong-un. The photo is published by KCNA. pic.twitter.com/ao3RApUzns