În timp ce Zelenski era în SUA pentru a cere arme și bani, Putin anunță `finanțare fără limită` și arme noi pentru operațiunile din Ucraina (discurs)

În timp ce președintele Ucrainei a efectuat o deplasare de urgență în SUA pentru a obține bani și armament suplimentar și de înaltă tehnologie și precizie, Vladimir Putin anunța la Moscova că războiul era oricum inevitabil și de aceea e bine că s-a întâmplat mai devreme și le-a spus militarilor că au ”finanțare fără limită” pentru operațiunile din Ucraina. În același timp președintele rus a anunțat și intrarea în curând în serviciu a unei noi generații de rachete hipersonice și alte tipuri de armament modern dezvoltate de complexul militaro-industrial rus:

Discursul preşedintelui Vladimir Putin în ședința extinsă a Colegiului Ministerului Apărării al Federației Ruse:

Vladimir Putin: Dragi tovarăși!

Ne întâlnim la şedinţa Colegiului anual al Ministerului Apărării într-o perioadă foarte importantă din viața țării. O operațiune militară specială este în desfășurare, iar astăzi, ținând cont de experiența acumulată în acţiunile de luptă, vom discuta direcţiile cheie de dezvoltare a armatei și a flotei.

În primul rând, vreau să transmit cele mai sincere cuvinte de mulțumire soldaților și ofițerilor noștri, care se află acum în linia frontului sau în centrele de pregătire a personalului militar. Toți își îndeplinesc cu demnitate datoria militară, își riscă viața, nu evită niciun efort și, în caz de necesitate, își acoperă colegii soldați cu propriul trup.

Și, desigur, astăzi trebuie să cinstim memoria tuturor camarazilor noștri de arme, care și-au dat viața pentru Patria Mamă.

(Moment de reculegere)

Dragi participanţi ai Colegiului!

Este bine cunoscut faptul că, astăzi, împotriva Rusiei este utilizat activ potențialul și capacitățile militare ale aproape tuturor țărilor importante NATO. Cu toate acestea, soldații, sergenții și ofițerii noștri luptă pentru Rusia cu curaj și fermitate, cu încredere, își rezolvă sarcinile pas cu pas. Și aceste sarcini vor fi, desigur, îndeplinite în toate teritoriile Federației Ruse, inclusiv în noile teritorii, iar viața în siguranță a tuturor cetățenilor noștri va fi asigurată. Capacitățile de luptă ale forțelor noastre armate cresc în permanenţă, şi cu fiecare zi ce trece vom intensifica, fără îndoială, acest proces.

Aș dori să le mulțumesc încă o dată tuturor celor care își îndeplinesc astăzi datoria în serviciul de luptă. Mulțumesc celor de pe tancuri, parașutiştilor, artileriştilor, pușcașilor motorizați, geniştilor, celor din comunicaţii, piloților, soldaților forțelor speciale și ai apărării antiaeriene, marinarilor, topografilor militari, specialiștilor în suport logistic, personalului Gărzii Ruse și altor formațiuni pentru felul în care luptă. Luptaţi - știţi, mie nu mi-e frică de aceste comparații, acestea nu sunt cuvinte pompoase - la fel ca eroii războiului din 1812, din Primul Război Mondial sau Marele Război pentru Apărarea Patriei (cel de-al Doilea Război Mondial).

Cuvinte speciale şi pentru medicii militari care, cu curaj, adesea cu riscul propriei vieți, ne salvează soldații. De asemenea, constructorilor militari, cât și civililor - pentru întăriri, pentru apărarea infrastructurii vitale în zonele operațiunii, pentru asistență în refacerea obiectivelor civile din teritoriile eliberate.

În același timp, acţiunile armate, desigur, au scos în evidență și probleme asupra cărora, aşa cum se spune în astfel de cazuri, ar trebui să lucrăm în mod special. Inclusiv cele despre care am discutat de mai multe ori. Mă refer la comunicații, sisteme automate de comandă și control pentru trupe și arme, tactici de contrabaterie, desemnarea țintei și așa mai departe.

Aceasta este experiența de luptă pe care trebuie și o vom folosi în construcția și dezvoltarea viitoare a forțelor armate.

Astăzi, sarcina noastră este să implementăm întregul set de măsuri necesare pentru reînnoirea calitativă și perfecţionarea forțelor armate.

La ce aş dori să acord o atenție deosebită?

Suntem la curent cu toate informațiile despre forțele și mijloacele NATO, care sunt utilizate în mod activ în cursul unei operațiuni militare speciale și ne contracarează. Aveți toate aceste informaţii și ele ar trebui analizate cu atenție și utilizate pentru a construi în continuare Forțele noastre, așa cum am spus, pentru a crește capacitățile de luptă ale trupelor noastre, precum și a serviciilor speciale interne.

Unitățile noastre au câștigat o experiență uriașă de luptă în timpul acestei operațiuni speciale.

Sarcina Ministerului Apărării și Statului Major, așa cum spuneam, este să analizeze cu atenție această experiență, să o sistematizeze cât mai repede și să o includă în programe și planuri de pregătire a personalului, instruire a trupelor în general și în aprovizionarea trupelor cu echipamentele necesare.

În plus, experiența operațiunii militare speciale, precum și practica dobândită de trupele noastre în Siria, ar trebui, așa cum am spus deja, să devină baza unei perfecţionări serioase a pregătirii de luptă, inclusiv pentru a fi utilizată în pregătirea și desfăşurarea exerciţiilor şi antrenamentelor la toate nivelurile.

La rândul lor, ofițerii și sergenții, care şi-au demonstrat calităţile în cursul operațiunii militare speciale, ar trebui să fie promovați cu prioritate în noi poziții de comandă, să fie prima rezervă de personal la intrarea în universitățile și academiile militare, inclusiv în Academia Statului Major.

În al doilea rând, atrag atenția Guvernului, conducerii Ministerului Apărării și altor departamente asupra necesității de a lucra în cel mai strâns contact unul cu celălalt în cadrul structurii special create - Consiliul Coordonator. Inclusiv cu șefii de regiuni și reprezentanții complexului militar-industrial.

De asemenea, aștept ca inginerii şi constructorii noștri să continue practica de a ieşi în prima linie. Vreau să-mi exprim recunoștința pentru acest lucru, ei merg în mod regulat acolo, fac ajustările necesare la funcționarea echipamentului. Sper că această practică va fi continuată pentru a testa caracteristicile tactice și tehnice ale armelor și echipamentelor în condiții reale de luptă și, după cum am spus, pentru a le îmbunătăți./ssirbu/avladucu/ În general, este necesară o activitate de fond cu ministerele și departamentele de profil. Vedem ce anume funcționează genial și ce trebuie îmbunătățit. Inginerii văd, văd şi tehnicienii şi oamenii de știință. Și toată această mașină funcționează. Când am spus că ne îmbunătățim și că vom continua să ne perfecţionăm armele și echipamentele, am avut în vedere și acest proces. Comisia Industrial-Militară ar trebui să devină comandamentul cooperării dintre industria de apărare, știință și Forțele Armate pentru a rezolva sarcinile cele mai urgente și promițătoare, inclusiv, și mai presus de toate, privind asigurarea tehnico-materială a trupelor: mă refer la echipament, muniție, ş.a.m.d.

În al treilea rând, vom continua să menținem pregătirea de luptă și să îmbunătățim capabilitatea de luptă a triadei nucleare. Aceasta este principala garanție a păstrării suveranității și integrității noastre teritoriale, a parității strategice și a echilibrului general de putere în lume.

În acest an, nivelul armelor moderne în forțele nucleare strategice a depășit deja 91 de procente. Continuă reînarmarea regimentelor Forțelor Strategice de Rachete cu un sistem modern de rachete cu hipersonicul "Avangard".

În viitorul apropiat, rachetele balistice intercontinentale "Sarmat" vor fi puse pentru prima dată în serviciu de luptă. Știm că există o mișcare spre dreapta (în timp), asta nu ne schimbă planurile, totul va fi implementat. Trupele continuă să primească sisteme de rachete "Iars". Vom continua dezvoltarea sistemelor de rachete hipersonice care sunt unice prin caracteristicile lor și nu au analoage în lume. La începutul lunii ianuarie în anul viitor, fregata "Amiralul Gorşkov al Flotei Uniunii Sovietice" va intra în serviciul de luptă cu cele mai moderne, repet încă o dată, sisteme de rachete hipersonice cu bază pe mare "Zirkon", care nu au analoage în lume.

Vom continua să ne echipăm forțele strategice cu cele mai noi tipuri de arme. Repet, toate planurile trasate vor fi, cu siguranță, îndeplinite.

În al patrulea rând, este important să creștem capacitățile de luptă ale Forțelor Aerospațiale, inclusiv numărul de avioane de luptă și bombardiere, atunci când operează în zona de acoperire a sistemelor moderne de apărare aeriană.

O sarcină urgentă este perfecţionarea dronelor, inclusiv a aparatelor strategice și de atac şi recunoaștere, precum și modalitățile de utilizare a acestora. Experiența operațiunii militare speciale a arătat că utilizarea dronelor a devenit aproape universală, iar un astfel de arsenal de mijloace ar trebui să existe în dotarea echipelor de luptă, plutoanelor, companiilor şi batalioanelor. Ținta trebuie detectată cât mai repede posibil, iar informațiile trebuie transmise pentru a aplica lovituri în timp real.

Dronele trebuie să fie legate între ele, integrate într-o singură rețea de recunoaștere și să aibă canale de comunicații sigure cu cartierul general și comandanții. Deja în viitorul apropiat, fiecare luptător ar trebui să aibă posibilitatea de a primi informații transmise de la drone. Pentru asta trebuie să avansăm, pentru asta trebuie să ne străduim. Din punct de vedere tehnic, acest lucru poate fi implementat în viitorul foarte apropiat, practic deja acum. Vă rog să acordați o atenție deosebită acestui lucru la perfecţionarea întregului complex de echipamente și echipamente tactice ale personalului.

Știm că nu pot fi lucruri mărunte pe câmpul de luptă, așa că trebuie să acordăm o atenție deosebită - știu că Ministerul Apărării se ocupă cu asta, cu toate acestea vreau să subliniez din nou: de la truse de prim-ajutor, alimente, raţii uscate, până la uniforme, pantofi, căști de protecție, veste de corp - totul ar trebui să fie la cel mai modern și înalt nivel. Este necesar să dotăm trupele cu dispozitive de vedere pe timp de noapte, obiective de înaltă calitate și puști cu lunetă de nouă generație. Nu voi enumera totul, dar voi spune principalul lucru: tot ce are nevoie un luptător ar trebui să fie modern, convenabil și de încredere, iar aprovizionarea ar trebui să se bazeze pe nevoi reale. Dacă unele reglementări departamentale sunt depășite, acestea trebuie modificate - rapid.

Vreau să atrag atenția ministrului apărării, șefului Marelui Stat Major și tuturor comandanților care sunt reprezentați aici. Nu avem restricții de finanțare. Țara, Guvernul dă tot ce cere armata, tot. Sper ca răspunsul să fie formulat corespunzător și să se obțină rezultatele corespunzătoare.

Revenind la subiectul dronelor, aș dori să subliniez că avem o experiență bună în dezvoltarea unor drone subacvatice unice. Știu că industria are toate oportunitățile de a crea o gamă largă de drone aeriene și terestre cu cele mai bune caracteristici de înaltă performanță, inclusiv elemente de inteligență artificială. În plus, va trebui, în general, să rezolvăm problemele extinderii arsenalelor de arme moderne de atac.

În al cincilea rând, este necesară îmbunătățirea sistemului de comandă și control pentru a asigura stabilitatea și operabilitatea conducerii trupelor în orice condiții. Pentru a face acest lucru, trebuie utilizate mai activ tehnologiile de inteligență artificială la toate nivelurile de luare a deciziilor. După cum arată experiența, inclusiv în ultimele luni, cele mai eficiente sisteme de arme sunt cele care funcționează rapid și practic în regim automat./ssirbu/avladucu/ Mai departe, mobilizarea parțială efectuată a scos la iveală anumite probleme, acest lucru este bine cunoscut de toată lumea, şi acestea ar trebui rezolvate cu promptitudine. Știu că se iau măsurile necesare, dar trebuie totuși să fim atenți la acest lucru și să construim acest sistem într-un mod modern. În primul rând, este necesară modernizarea sistemului comisariatelor militare. Aceasta se referă la digitalizarea bazelor de date, interacțiunea cu autoritățile locale și regionale. Actualizările necesită un sistem de organizare a apărării civile și teritoriale, de cooperare cu industria. În special, este necesară îmbunătățirea sistemului de acumulare și depozitare a armelor, a echipamentelor militare, resurselor materiale pentru desfășurarea unităților și formațiunilor pentru mobilizare.

După cum se știe, în rândurile Forțelor Armate au fost recrutaţi 300.000 de oameni. Unii dintre ei sunt deja în zona de război. După cum a informat ministrul apărării, șeful Statului Major General, 150.000 dintre oameni îşi desfăşoară pregătirea la poligoanele militare, iar aceasta este o rezervă suficientă pentru desfășurarea operațiunii. Aceasta este practic o rezervă strategică, care nu este folosită astăzi în acţiunile de luptă, dar oamenii urmează pregătirea necesară acolo.

Dragi colegi!

Vreau să mulțumesc sincer cetățenilor noștri care, la chemarea inimii, ajută Forțele Armate, trimit mașini, echipamente suplimentare, echipamente, haine călduroase în primele linii, aduc scrisori și cadouri răniților la spitale. Chiar dacă Ministerul Apărării oferă tot ce este necesar într-un anumit segment, trebuie totuși să le mulțumim oamenilor pentru asta și să ne înclinăm în faţa lor.

Cer Ministerului Apărării să fie atent la toate inițiativele civile, să ia în calcul inclusiv criticile și să răspundă la acestea în mod corect și în timp util. Este clar că reacția oamenilor care văd probleme, iar problemele într-o activitate atât de mare și complexă apar, desigur, întotdeauna, o astfel de reacție poate fi emoțională. Dar trebuie, desigur, să-i ascultaţi pe cei care nu tac la problemele existente, ci caută să contribuie la rezolvarea lor.

Sunt convins că Ministerul Apărării va fi într-un dialog constant cu oamenii. Unitatea, după cum știm, a armatei și a poporului a fost întotdeauna puterea noastră - și așa este și astăzi.

Acum să trecem la rapoarte.

(preluare Rador)