În toiul negocierilor cu PNL, Cristian Diaconescu va efectua o vizită în SUA

Președintele PMP, Cristian Diaconescu, va efectua, în perioada următoare, o vizită oficială în Statele Unite ale Americii, la invitația Partidului Democrat.

„Liderul PMP se va întâlni cu reprezentanți ai partidului de guvernământ american, iar discuțiile se vor axa pe relațiile bilaterale, în cadrul parteneriatului strategic dintre România și SUA. Domnul Diaconescu va pune în discuție accelerarea negocierilor dintre cele două părți, pentru ca românii să beneficieze de dreptul de călători, fără vize, peste Ocean”, a transmis PMP.

Cristian Diaconescu a declarat vineri că "tema fuziunii" dintre PNL şi PMP nu a fost dezbătută în formaţiunea politică pe care o conduce, dar că, în cursul zilei de sâmbătă, va avea loc "o discuţie" despre cooperarea cu liberalii.

"Am văzut ştirea că fuziunea este deja finalizată, că s-ar fi luat o decizie în acest sens. Exclus. Statutar, la orice partid politic o astfel de decizie se ia în structurile de conducere ale partidului respectiv. PMP nu a avut nicio astfel de întâlnire în care să decidă vreo formulă organizatorică. Va avea mâine o discuţie, nu despre fuziune, ci despre cooperare. (...) Am discutat cu toată lumea, inclusiv cu domnul Florin Cîţu. Am discutat şi despre PNRR la ultima întâlnire şi subliniez că PNRR nu se poate renegocia. Să nu intre în această prostie de a invoca aşa ceva în zona europeană, pentru că automat ne vor plasa politic lângă Polonia şi Ungaria. (...) Nu există tema (fuziunii - n.r.). Nu spun că s-ar întâmpla sau nu s-ar întâmpla câtă vreme nu există acest subiect. O fuziune o propun şi o votează cei din Consiliul Naţional al PMP", a afirmat Cristian Diaconescu, vineri, la Digi24.

El le-a mulţumit şefilor de partide din România care "au venit spre PMP pentru a avea discuţii, dar nu trebuie confundate cu discuţiile organizatorice".

"S-au interpretat anumite nivele de disponibilitate în ceea ce priveşte dialogul politic, trecându-se într-o zonă care, repet, nici măcar nu a fost discutată în structurile noastre de conducere. O alianţă, o fuziune, o cooperare aprofundată presupune toate aceste lucruri şi nişte principii. De exemplu, PMP, în orice fel de cooperare aprofundată, dacă şi când se va întâmpla, va propune ca în Parlament să se discute Legea Sănătăţii, 300 de parlamentari, vot în două tururi pentru aleşii locali. Propunerile au fost în Parlament şi sunt neglijate total, astăzi, când vorbim. Despre aceste teme, după părerea mea, trebuie să discutăm cu prioritate la masa negocierii, indiferent care este obiectul negocierii", a adăugat Diaconescu.

Întrebat din partea cui a venit "scânteia colaborării", Diaconescu a răspuns: "Din partea ambilor".