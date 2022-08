În Ucraina miroase a trădare: SBU investighează sute de procurori și alți oficiali pentru colaborare cu Rusia

Serviciul de securitate de stat al Ucrainei a anunţat că investighează 752 de cazuri de trădare şi colaborare, relatează The Guardian.

Potrivit agenţiei, cele mai multe cazuri au fost documentate în regiunile Lugansk, Doneţk, Zaporijie şi Herson.

”O anchetă este în desfăşurare asupra a peste 600 de angajaţi ai parchetului care au trecut graniţa după 24 februarie 2022”, se arată într-un comunicat emis de către Parchetul general ucrainean.

Comunicatul subliniază că ”identificarea trădătorilor în timpul războiului este o chestiune de securitate a statului ucrainean”.

Parchetul a adăugat că cinci procurori şi trei funcţionari publici au fost identificaţi până acum ca fiind suspecţi.

De asemenea, Ucraina a deschis 1.451 de cazuri penale care investighează infracţiuni comise asupra copiilor, a declarat procurorul general adjunct Igor Mustetsa.

Cel puţin 668 dintre cazurile deschise implică acte violente comise împotriva copiilor şi includ acte de rănite, omor şi violenţă sexuală. Alte 777 de cazuri se referă la atacuri asupra facilităţilor care se ocupă de îngrijirea copiilor, a adăugat Mustetsa.

