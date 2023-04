Ziua Mondială de Conștientizare a Autismului este celebrată în fiecare an pe 2 aprilie. Potrivit ultimelor date furnizate de Contrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din Statele Unite, în ultimele decenii s-a înregistrat o creștere a prevalenței autismului de la 1 din 44 de copii la 1 din 36 de copii.

Circa 40% dintre persoanele cu autism au un IQ peste medie, dar 25-30% se confruntă cu dificultăți mari de învățare și adaptare, atrage atenția Asociația NIA Neurodiversity Academy, conform 360medical.ro

În Statele Unite ale Americii, incidența autismului în rândul copiilor a crescut semnificativ în ultimii 20 de ani, conform unui raport recent al CDC bazat pe date din 2020.

În România nu există statistici concludente, cu atât mai puțin in rândul adulților, mulți dintre ei trăind izolați. Anual peste 5000 de copii se nasc cu autism.

,,O simplă extrapolare in viitorul apropiat însă, numai pentru județul Giurgiu poate însemna în jur de 6000 de persoane cu autism, dintre aceștia 5000 adulți si cel puțin 1500 adulți cu forme servere de autism”, a afirmat Asociația NIA Neurodiversity Academy, care intenționează să construiască Campusul NIA Academy, dedicat adulților și adolescenților cu autism în Bolintin-Vale.

Autismul este o tulburare pe viață și, deși există adulți cu această afecțiune, societatea nu pare să le ofere sprijinul adecvat. Ignorarea nevoilor lor poate duce la costuri sociale, medicale și financiare semnificative, afectând întreaga familie.

Persoanele cu autism prezintă o modalitate diferită de a simți, gândi și se manifesta, iar acest lucru nu înseamnă că suferă de o boală. Preferințele lor sociale, stilurile lor de învățare, modalitățile de comunicare și percepția mediului sunt distincte față de cele ale altor persoane. În multe cazuri, persoanele cu autism pot avea și afecțiuni neurologice, psihiatrice sau alte probleme de sănătate, ceea ce necesită sprijin, stimulare și îngrijire medicală pe întreaga durată a vieții lor, alături de terapii care îi ajută să își dezvolte abilitățile de comunicare și integrare socială.

,,Din păcate, persoanele cu autism se confruntă cu o serie de obstacole în societate, inclusiv stigmatizarea și discriminarea. În plus, accesul la servicii de terapie și asistență specializată este adesea limitat sau inexistent în multe zone din România”, atrag atenția reprezentanții Asociației NIA.

Campus dedicat persoanelor cu autism și familiilor acestora

După vârsta de 18 ani, persoanele cu autism din România nu mai beneficiază de servicii specifice în cadrul sistemului public de asigurări sociale sau în cadrul sistemului de învățământ și “dispar” din punct de vedere statistic.

Conform sistemului actual, diagnosticul de autism este înlocuit cu o boală mintală sau tulburare psihică și, în acest fel, se aduce o atingere gravă nevoilor și intereselor persoanelor cu autism, în special a celor cu autism sever, ducând în cele din urmă la deteriorarea semnificativă a stării de sănătate, a calității vieții și la scăderea drastică a speranței de viață.

„Cred cu tărie în dreptul fiecărei persoane cu autism de a beneficia de suportul necesar pentru a-și atinge întregul potențial și sunt un promotor pentru o societate inclusivă. Suntem încrezători in puterea acestui parteneriat de a îmbunați vieți și ne bazăm pe o strânsă cooperare cu Primăria orașului Bolintin Vale, cu autoritățile locale si cu întreaga comunitate pentru transformarea acestui obiectiv in realitate”, a spus Steluța Moisescu, Președintele Asociației NIA Neurodiversity Academy.

Campusul NIA Academy din Bolintin-Deal își propune să ofere servicii integrate persoanelor cu autism și familiilor acestora. Acesta constă în construirea unui centru educațional și terapeutic modern, dotat cu cele mai bune echipamente și tehnologii, precum și cu spații de cazare pentru părinți și copii.

Campusul va avea ca obiectiv principal creșterea gradului de independență, îmbunătățirea abilităților de comunicare, stimularea dezvoltării cognitive și senzoriale, precum și oferirea unui mediu sigur și adaptat nevoilor persoanelor cu autism.

Situat în orașul Bolintin-Vale, județul Giurgiu, pe o suprafață de 10.000 mp, acest campus va oferi programe de terapie și îngrijire specializate, activități sociale și oportunități educaționale, precum și servicii rezidențiale pentru adolescenții și adulții cu autism.

„Salut și felicit această inițiativă de a crea un spațiu sigur și primitor, la standarde înalte, menite să răspundă nevoilor unice ale persoanelor cu autism si sa încurajeze dezvoltarea abilitaților pentru o viață independentă. Recunoaștem și încurajăm beneficiile semnificative ale parteneriatelor public-private în acest domeniu, în scopul dezvoltării unei rețele de servicii sociale de excelență care să deservească adulții cu tulburări din spectrul autist. Sper că acest proiect să devină un model de bună practică și un reper pentru toți specialiștii din domeniul serviciilor sociale”, a declarat Mihai Tomescu, Președintele Autorității Naționale pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD).

Abordarea Floortime, metodă de terapie aproape necunoscută în România

Asociația ASPERA oferă în cadrul unui centru inovativ, mii de ore de terapie și sprijin pentru zeci de copii speciali și familiile lor.

În primul an de activitate al Centrului ASPERA din București au fost oferite peste 5.700 de ore de terapie, 150 de evaluări psihologice, logopedice și senzorial-motrice, peste 300 de ore de însoțire la grădiniță și 100 de ore de consiliere parentală.

De asemenea, centrul a organizat și un grup terapeutic pentru părinți cu o durată de 6 luni, în cadrul căruia participanții au fost ajutați să accepte diagnosticul copilului lor, să găsească soluții de readaptare a vieților lor și să își reinventeze drumul pe care îl au de parcurs.

,,Singura certitudine pe care o are autismul este că nu se poate trata. Putem, însă, contribui la dezvoltarea acestor copii, astfel încât să își atingă potențialul lor maxim și să devină adulți cât mai independenți, integrați în societate. Am gândit și construit Centrul ASPERA cu mare grijă și dedicare, sub îndrumarea profesioniștilor din afara țării, tocmai pentru a veni în sprijinul familiilor în care se află copii cu minți aparte”, a spus Alina Munteanu, membru fondator și Coordonatorul Centrului Aspera, un proiect inovativ, organizat și dotat la nivel Gold Standard International.

Centrul găzduiește, pe o suprafață de aproximativ 600 de mp, săli clasice de terapie și spații conexe pentru recuperare și învățare, precum o salină, o cameră senzorială Snoezelen sau o curte exterioară.

,,După mulți ani de căutări și încercări eșuate, în București și nu numai, am găsit, în sfârșit, la Centrul ASPERA, un loc minunat, în care terapeuții îmbină empatia cu profesionalismul și fac echipă nu doar cu copilul nostru, dar și cu noi, familia, astfel încât copilul nostru să se dezvolte armonios, să devină din ce în ce mai independent și să găsească motive de bucurie.

M-am alăturat acestui proiect cu inima deschisă, pentru că am convingerea că doar împreună putem aduce o schimbare în mai bine și putem contribui la progresul copiilor cu minți speciale. Până la urmă, lumea acestor copii, chiar dacă poate părea de neînțeles, este construită tot de noi, adulții”, a mărturisit Lavinia Chican, mamă și membru onorific în board-ul ASPERA.

Centrul ASPERA aduce în România și o metodă de terapie răspândită pe plan internațional în grădinițe și centre de terapie, dar aproape necunoscută la noi în țară, abordarea Floortime.

Este o abordare 360 de grade, care își concentrează atenția nu doar asupra copilului, cum se practică în prezent în România, cât și asupra familiei, care devine astfel partenerul copilului și al terapeutului în procesul de dezvoltare.

,,Băiatul meu cel mic a fost diagnosticat cu Sindromul X Fragil, cea mai frecventă cauză genetică care explică un diagnostic de autism. Așadar, la baza ASPERA se regăsește dragostea de părinți pentru copilul lor într-o țară care nu știe și nici nu are resursele să îi ajute.

Știm că, asemenea nouă, sunt peste 558.000 de lumi altfel în România care au nevoie de îndrumare, de sprijin și de terapii, însă de multe ori se lovesc de uși închise și de întrebări fără răspuns. Lipsa de informare, absența specialiștilor, prejudecățile și costurile aproape imposibile duc de multe ori la întârzierea diagnosticării și, implicit, a recuperării”, a explicat Alina Munteanu.

În prezent, terapiile unui copil cu nevoi speciale pot implica costuri de până la 1.500 de euro lunar, sumă aproape imposibil de suportat în România.