În urma contribuţiei extraordinare la industria cinematografică britanică, Glenda Jackson a fost premiată

Actriţa britanică Glenda Jackson, premiată cu Oscar pentru rolurile din „Women in Love” şi „A Touch of Class”, a fost recompensată de British Independent Film Awards (BIFA) cu Trofeul „Richard Harris”, acordat pentru contribuţia extraordinară a unui actor la industria cinematografică britanică.

Premiul i-a fost prezentat, online, de actorul Josh O’Connor, cu care ea joacă în drama „Mothering Sunday” (r. Eva Husson), ce urmează să fie lansat anul acesta.

Printre cei care au primit în trecut acest trofeu onorific se numără Kristin Scott Thomas, Judi Dench, Vanessa Redgrave, Daniel Day-Lewis, Helena Bonham Carter, Chiwetel Ejiofor, Julie Walters, John Hurt, Emma Thompson şi Jim Broadbent.

Anul trecut, la gala BAFTA TV, Glenda Jackson a primit premiul pentru interpretare, pentru rolul din „Elizabeth is Missing”. Cu acesta, Jackson a revenit pe ecrane după o absenţă de 25 de ani, în care a fost politician şi a jucat, între altele, pe scena Old Vic din Londra.

Născută pe 9 mai 1936, în Anglia, Glenda Jackson a primit o bursă la Royal Academy of Dramatic Art din Londra. După ce a absolvit cursurile, a fost descoperită de Peter Brook şi distribuită în „Theatre of Cruelty” şi a continuat să joace în spectacole pe West End şi Broadway. În 1970, ea a jucat în „Women in Love” al lui Ken Russell, care i-a adus un Oscar anul următor, apoi în „The Music Lovers”, „Sunday Bloody Sunday” şi „A Touch of Class”, pentru care a primit al doilea Oscar din carieră.

În 1992, Jackson a renunţat la actorie pentru a se dedica unei cariere în politică şi a obţinut un loc în Camera Comunelor, din partea Partidului Laburist, iar în perioada 1997 - 1999 a fost secretar de stat în Ministerul britanic al Transporturilor.

A revenit la actorie în 2018, când a jucat pe Broadway, în „Three Tall Women” al lui Edward Albee, rol pentru care primit un Tony.

Jackson a primit însemnele de Comandor al Ordinului Imperiului britanic în 1978, conform news.ro.