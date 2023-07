Înalt oficial NATO: Ucraina nu va primi avioane de luptă occidentale până la finalizarea contraofensivei

Ucraina nu va primi avioane de luptă occidentale moderne până la finalizarea contraofensivei, a declarat şeful Comitetului Militar NATO, amiralul Rob Bauer, într-un interviu acordat postului de radio LBC.

Bauer a remarcat că problema transferului de avioane de luptă în Ucraina „nu va fi rezolvată pe termen scurt”.

„Discuția despre avioanele de luptă este importantă, dar nu se va rezolva pe termen scurt pentru această contraofensivă. Pregătirea piloților, pregătirea personalului tehnic, asigurarea logisticii care să poată susține aceste aeronave nu vor fi disponibile înainte de finalul acestei contraofensive”, a subliniat oficialul.

Potrivit acestuia, este „important și de înțeles” că Ucraina cere avioane de luptă occidentale, dar „nu ar trebui să amestecăm acest lucru cu discuția despre o contraofensivă acum”.

Întrebat dacă crede că Ucraina ar putea câștiga un război împotriva Rusiei fără avioane de luptă, Bauer a adăugat: „Cred că Ucraina are un avantaj pentru că are sisteme de arme occidentale, are o pregătire mai bună și, foarte important, un moral și o motivație mult mai ridicate”.

Așteptările Kievului

Cu o zi înainte, șeful Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, a spus că „una dintre țări” a promis Ucrainei că va începe să antreneze ucrainenii pe avioanele de luptă F-16 luna trecută, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

Kuleba era încrezător că Ucraina va primi avioanele de luptă „în primele luni ale anului viitor”, având în vedere că antrenamentul F-16 urma să înceapă în iunie. „Instruirea nu a început în iunie. Asta înseamnă că programul începe să se schimbe... Acum lucrăm cu toate părțile implicate, cu toate țările care participă la coaliția aviatică, pentru a grăbi cât mai mult acest proces, " el a spus.

tul că, până în iulie, partenerii Ucrainei intenționează să aprobe programul de pregătire pentru piloții , inginerii și tehnicienii ucraineni pe avioanele de luptă F-16, antrenamentul în sine va avea loc într-un centru special creat într-una dintre țările europene.