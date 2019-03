Încă o DEMISIE cu SCANDAL la Digi 24: 'Șefii mei pătează cuvântul de jurnalist'

Oana Despa, șefa Secției de Investigații de la Digo 24 și-a anunțat demisia pe Facebook. Despa atacă conducerea postului, susținând că șefii ei pătează meseria de jurnalist.

"Azi am pus punct relaţiei mele contractuale de muncă cu RCS&RDS. Peste 45 de zile lucrătoare nu voi mai conduce o secţie de Investigaţii la Digi24, secţie care nu mai există practic de ceva vreme şi nici nu voi mai coordona o emisiune care a rezistat cu stoicism cinci ani, România furată! Că aşa e legea, iar eu de favoruri nu am nevoie. 45 de zile pe muchie. Lucrătoare.

Pot înţelege că România furată nu a mai fost dorită şi că a murit. Nu pot înţelege, şi nici accepta, că mulţi dintre cei care ar fi trebuit să o apere ţin cu orice preţ să îi profaneze cadavrul. Al salamalaikum!

Pentru mine, Romania furata a fost cea mai mare realizare profesionala de pana acum. M-a provocat să construiesc şi să trag cu dinţii de un produs care deranja şi pe care nu şi-l dorea, de fapt, nimeni. Cui foloseste adevarul? Un produs pe care, timp de cinci ani, nu a avut nimeni curajul să îl desfiinţeze. De ce? Răspunsul m-a depăşit mereu, am considerat ca cineva acolo sus ne-a iubit si a fost suficient.

Supravieţuirea asta este cea mai bună dovadă că ce am făcut am făcut bine.

Aş putea sa va povestesc cele mai frumoase momente ale noastre, am avut si d-astea, multe. Sunt alea pe care nu le ştie nimeni şi pentru care am sacrificat toţi cei care am lucrat la asta multe - familie, relaţii, oportunităţi, şanse. Or să rămână ale noastre cu totul. Jurnalismul nu este despre noi. Ce am pierdut toţi in acesti ani vom castiga intr-o zi.

În cei 5 ani de Românie furată am avut onoarea să lucrez cu oameni extraordinari, profesionişi impecabili, unii prigoniţi sau nefolosiţi. Oamenii ăştia îmi dau siguranţa că jurnalismul nu va muri niciodată, chiar dacă se va transforma sau va emigra în spaţii mai prietenoase. Pentru ca nimic nu este mai important ca adevarul si exista multi oameni hotarati care stiu asta.

O să mă întrebaţi de ce plec atât de târziu. Pentru că sunt omul care încearcă tot înainte să renunţe. Şi care nu lasă oameni în urmă. Am considerat că, atâta vreme cât pot să dau hoţii mai mari sau mai mici la televizor, merită să strâng din dinţi şi să merg mai departe. Orice hoţ arătat e un hoţ în minus.

Mulţumesc companiei pentru aceşti opt ani. Nu cred că am să reproşez prea multe patronatului. Fiecare business are particularitatile lui. Presa e despre oameni. Nu asta aş putea spune şi despre mulţi dintre şefii mei din ultimii opt ani, şefi care pătează cuvântul de jurnalist si care ar trebui sa se lase de meseria asta. Pentru ca, repet, meseria asta e despre adevar.

Şi mulţumesc şi legii, că îmi dă posibilitatea să îmi petrec frumos tot concediul restant şi toate orele suplimentare lucrate în cei opt ani aici", a scris Oana Despa pe Facebook.