UPDATE / Încă un candidat la șefia USR-PLUS: 'Am încredere că mă vor vota colegii'

Senatorul USR-PLUS Irineu Darău și-a anunțat candidatura la șefia partidului.

„Am încredere că mă vor vota colegii. După patru ani e inadminsibil să fie așa de jos partidul. Celor doi lideri le transmit că abia aștept să-i conurez”, a spus Irineu Darău, la postul Digi24.

Darău a spus că vrea o unitate în interiorul USR-PLUS, fără dezbinări de tipul tabăra-USR și tabăra-PLUS.

„Cred că e nevoie de un aer proaspăt în acest partid (...), avem nevoie de o schimbare, avem nevoie de un suflu nou diferit de cel care a fost în cele două partide până acum”, a spus parlamentarul.

„Sunt în faţa sediului USR astăzi pentru a îmi anunţa candidatura la preşedinţia USR-PLUS. Fac acest pas deloc uşor pentru mine fiindcă, la nivel personal, consideră că USR PLUS nu este deloc într-un punct bun. După patru ani de când a fost creat acest partid, după o fuziune, după câteva luni la guvernare, suntem aproape la jumătatea scorului nostru maxim şi foarte aproape de scorul de la care am pornit în 2016. Cred că e nevoie de un aer proaspăt în acest partid, cred că e nevoie ca în următoarele luni, atunci când ne decidem preşedintele partidului pentru următorii patru ani, când ne decidem ce fel de filosofie aplicăm în construcţia partidului, avem nevoie de o schimbare, avem nevoie de un suflu nou diferit de cel care a fost în cele două partide până acum, în USR şi în PLUS, înainte de fuziune”, a afirmat Irineu Darău, joi, într-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook, arată News.ro.

Pe site-ul propriu, Darău explică faptul că prin această candidatură vrea să tragă un semnal de alarmă că partidul nu este pe drumul cel bun.

„Vreau să spun lucrurilor pe nume în această campanie şi să trag un semnal de alarmă. Nu suntem pe drumul cel bun. Am investit cu toţii timp preţios din vieţile noastre pentru o construcţie politică prin care să facem o ţară ca afară. Dar climatul intern scârţâie şi relaţia cu partenerii de guvernare cere multe compromisuri, iar reformele promise întârzie. Ne deconectăm tot mai accelerat de electoratul care ne-a acordat încrederea, deşi singura noastră putere vine de la aceşti oameni care şi-au pus speranţele în noi. Dacă ne uităm la sondaje şi la energia din partid, este evident că viziunea actuală a conducerii - dacă există vreuna - nu funcţionează. Membrii şi simpatizanţii au ajuns astăzi la un maxim de demobilizare, iar aceasta este reţeta înfrângerii pentru guvernare şi pentru 2024. România nu poate risca o viitoare guvernare PSD+AUR, cu consecinţe dezastruoase. Candidatura mea este deci şi o formă de disperare. După ce am fost diasporean timp de 9 ani, vreau să rămân în România şi măcar copilul meu să aibă şansa la o viaţă mai bună. Dacă însă USR PLUS ratează acum, mai tăiem aripile unei generaţii şi e greu de crezut că ne vom mai reveni”, a subliniat senatorul USR PLUS.

Acesta mai anunţă şi obiectivele pe care le are pentru formaţiune într-un mandat de preşedinte.

„Voi lansa dezbateri ample înainte de deciziile pe termen mediu şi lung, urmate de vot prin referendum intern. Îmi asum declanşarea a 8 referendumuri interne serioase pe parcursul celor 4 ani de mandat. Voi convoca atât Comitete Politice cât şi Congrese pentru a stabili împreună - în mod informat, legitim şi reprezentativ: priorităţi şi linii roşii pentru guvernare, strategia politică şi relaţia cu celelalte partide, îmbunătăţirea Statutului pentru a garanta un partid robust. Prin Secretariatul General, voi reforma gestiunea resurselor umane şi comunicarea internă - astfel încât fiecare membru şi fiecare filială să aibă şansa de a se implica şi de a se dezvolta. La nivelul Secretariatului General, voi implementa o echipă centrală permanentă de suport accesibil şi activ pentru toţi aleşii locali. Această echipă va dezvolta şi va răspândi cunoştinţe şi jurisprudenţă. Voi reseta relaţia cu societatea civilă şi cu experţi recunoscuţi. Nu suntem auto-suficienţi şi avem nevoie de ajutor profesionist din exterior. Voi susţine crearea fără întârziere a unui think-thank care să dezvolte politici publice bine fundamentate şi cu plan clar de implementare”, mai arată Ambrozie-Irineu Darău, conform sursei citate.

Pentru funcția de președinte al USR-PLUS mai candidează Dacian Cioloș și Dan Barna.