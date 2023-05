Încă un dosar DNA făcut praf de ÎCCJ: Fostul primar al municipiului Piatra-Neamţ, Dragoş Chitic, achitat definitiv de acuzațiile de abuz în serviciu

Fostul primar al municipiului Piatra-Neamţ din perioada 2016 - 2020, Dragoş Chitic, acuzat de abuz în serviciu, a fost achitat definitiv, miercuri, de judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. În acelaşi dosar instrumentat de DNA au fost achitaţi şi Vasile Vişan, Marin Bordei, Vasile Zăpor, Alexandru Casapu şi Mihai Apopii, acuzaţi de comiterea infracţiunilor de abuz în serviciu sau complicitate la abuz în serviciu, scrie Agerpres.

"Deşi aş fi putut beneficia de bâlbâiala legislativă, tipic românească, solicitând închiderea procesului şi aplicarea prescripţiei, conform deciziei Curţii Constituţionale, am cerut totuşi instanţei continuarea judecării şi pronunţarea unei sentinţe. Nevinovăţia mea era evidentă şi am afirmat-o din prima zi în care am fost acuzat", a declarat Dragoş Chitic, în prezent vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ.

Decizia magistraţilor ÎCCJ de miercuri vine după ce inculpaţii au făcut apel împotriva condamnărilor pe care Curtea de Apel Bacău le-a aplicat în iunie 2019. La acea vreme, au fost aplicate pedepse de până la trei ani de închisoare cu suspendare.

Dosarul în care au fost condamnaţi în primă instanţă cei şase a fost instrumentat de DNA Bacău şi a fost trimis spre judecare în februarie 2018. Dragoş Chitic era la data faptei viceprimar al municipiului Piatra-Neamţ, iar Vasile Vişan era secretarul municipiului.

"În perioada 20 - 28 ianuarie 2010, inculpaţii Chitic Dragoş Victor şi Vişan Vasile, (...) beneficiind de ajutorul inculpatului Bordei Marin, cu încălcarea dispoziţiilor legale, au semnat şi avizat mai multe documente care au stat la baza emiterii, de către Consiliul Local Piatra-Neamţ, a unei hotărâri prin care a fost inventariată, la o valoare mult diminuată, o suprafaţă totală de 21.055 mp teren de pe raza municipiului. În baza acelei hotărâri, în data de 18 februarie 2010, a fost încheiat un contract prin care Consiliul Local Piatra-Neamţ, reprezentat de inculpaţii Chitic Dragoş Victor şi Vişan Vasile, a cedat inculpatului Apopii Mihai proprietatea suprafeţei menţionate mai sus, evaluată la suma de 576.278 lei în schimbul unui teren în suprafaţă de 11.156 mp situat pe raza aceluiaşi municipiu, evaluat la suma de 973.629 lei", preciza DNA.

Contractul a fost încheiat în condiţiile în care inculpaţii Chitic şi Vişan cunoşteau că această operaţiune era defavorabilă municipiului din punct de vedere economic şi privea inclusiv o suprafaţă de teren care făcea parte din domeniul public al localităţii, mai menţionau procurorii DNA.

Diferenţa de valoare - suma de 397.351 de lei - a fost achitată de municipiul Piatra-Neamţ inculpatului Apopii pe data de 27 ianuarie 2015, au mai spus anchetatorii.

"Evaluarea terenurilor ce aparţineau Primăriei Piatra-Neamţ a fost realizată de inculpatul Zăpor Vasile, în calitate de expert, care le-a subevaluat cu suma totală de 1.089.170 lei, cunoscând că rapoartele sale vor fi determinante pentru încheierea contractului de schimb menţionat mai sus, autentificat de notarul public Casapu Alexandru. Acesta din urmă a autentificat contractul respectiv cu încălcarea dispoziţiilor legale, în condiţiile în care cunoştea că una dintre suprafeţele ce făcea obiectul schimbului (9.874 mp) făcea parte din domeniul public al municipiului Piatra-Neamţ", mai menţiona DNA.

Potrivit anchetatorilor, prin aceste demersuri ar fi fost produs municipiului Piatra-Neamţ un prejudiciu în valoare de aproape 1,1 milioane lei, care constituia totodată un folos necuvenit pentru omul de afaceri Mihai Apopii.

La vremea respectivă, Dragoş Chitic a apreciat condamnarea sa la trei ani de închisoare cu suspendare de către Curtea de Apel Bacău ca fiind una ''neaşteptată, nedreaptă şi neconformă cu adevărul''.

În urma recursului făcut de cei şase inculpaţi, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât, miercuri, achitarea definitivă a acestora.