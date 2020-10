Încă un primar de oraș important, dignosticat cu COVID-19 - Va depune jurământul online

Primarul oraşului Sinaia, Vlad Oprea, anunţă într-o postare pe Facebook că a fost diagnosticat cu COVID-19 şi că din acest motiv va depune online jurământul pentru un nou mandat, în cadrul ceremoniei de învestire, programată să aibă loc luni, potrivit news.ro.

”Îmi doresc ca acest mesaj să vă găsească sănătoşi. Tocmai am primit vestea care mă va ţine în carantină. Am fost confirmat pozitiv în urma testului PCR-RT pentru Sars-CoV-2. Am trecut prin multe lupte şi le-am câstigat, îmi păstrez acest crez şi pentru zilele următoare. În acest moment starea mea de sănătate este una bună cu mici stări de febră şi tuse”, a scris Oprea pe Facebook.

El precizează că luni, la ora 14:00, are loc ceremonia de învestire în noul mandat de primari şi depunerea jurământului, la care va participa online.

”Mă văd nevoit să apelez la varianta online pentru acest moment solemn. Am stabilit cu echipa mea modul de lucru de la distanţă pentru zilele care urmeaza astfel încât activitatea Primăriei să îşi urmeze cursul obişnuit. Voi semna electronic documentele, vom avea legatură video la orice oră iar în teren îmi pun baza în responsabilitatea colegilor şi a echipei de consilieri liberali”, anunţă Vlad Oprea.

El este internat la un spital din Capitală.