Încă un primar PNL a semnat pe listele AUR pentru suspendarea lui Klaus Iohannis: se cere EXLUDEREA din partid

Primarul liberal al comunei sucevene Bosanci, Neculai Miron, a semnat, în acest weekend, pe listele de susţinere a demiterii preşedintelui Klaus Iohannis, demers iniţiat de Alianţa pentru Unirea Românilor. Gestul edilului este însoţit de critici la adresa şefului statului şi a liderului PNL Suceava, Gheorghe Flutur. Vicepreşedintele PNL Bogdan Gheorghiu cere excluderea din partid a edilului.

Conform jurnaliştilor din presa locală din Suceava, primarul din Bosanci a semnat lista avându-l alături pe co-preşedintele AUR, George Simion.

„Mulţumesc mult domnului George Simion şi domnului Călin Georgescu pentru vizita pe care ne-au făcut-o astăzi, la Bosanci. Am vrut să dovedesc prin aceasta că Bosanci-ul nu este un fief al domnului Flutur, care a instaurat dictatura în întreg judeţul Suceava şi orice post, orice funcţie la deconcentrate este ocupată cu şpagă în judeţul Suceava, aproape orice funcţie, deci nimic nu mişcă dacă nu este coordonat de dumnealui şi am vrut să arăt că la Bosanci este democraţie şi orice forţă politică este bine venită. Deci de aceea am făcut o primire călduroasă domnului Simion şi domnului Georgescu ca să dăm un suflu nou de libertate, să fie respectate principiile fundamentale ale democraţiei, să putem intra la muncă liberi, să putem călători liberi, să putem cumpăra liberi. Ştiţi foarte bine sunt încă membru PNL. Domnul Iohannis dintr-un apărător al democraţiei s-a transformat într-un apărător al penalilor. (...) Avem aici, alături de noi, patrioţi care luptă pentru poporul român şi după cum bine ştiţi, dar mai reamintesc faptul că majoritatea multinaţionalelor ne fură sub umbrela legii. Ştiţi prea bine, domnul Klaus Iohannis a vândut şi vinde austriecilor, nemţilor, alături de dumnealui era şi domnul Cioloş, care vindea francezilor, şi toate retailerurile, magazinele principale din ţară sunt cu mărfuri din export. Noi avem cred că avem produse bio care trebuie să fie vândute în magazinele noastre, şi aşa cum spuneau şi dumnealor, materia primă şi bogăţiile ţării noastre ştim prea bine cum să le prelucrăm. Doamne ajută în continuare şi astăzi am ajutat în sprijinirea organizaţiei AUR cu toate că sunt simpatizant al Forţei Drepte. Doamne ajută”, a declarat primarul Neculai Miron, citat de glasulsucevei.ro.

Vicepreşedintele PNL Bogdan Gheorghiu a reacţionat şi, într-om postare pe Facebook, cere excluderea din partid a edilului.

„Am constatat încă o dată că Neculai Miron are un comportament care îl poziţionează la mare distanţă de Partidul Naţional Liberal. Primarul localităţii Bosanci pare să uite că dezvoltarea localităţii se datorează implicării PNL atât la nivel guvernamental, cât şi la nivel judeţean. În calitate de vicepreşedinte al PNL am solicitat, în această seară (sâmbătă – n.r.), conducerii organizaţiei judeţene PNL Suceava, întrunirea de urgenţă a forului statutar al partidului cu propunerea de a declanşa procedura de excludere din partid a domnului Neculai Miron, primarul comunei Bosanci, judeţul Suceava”, a scris Gheorghiu.

Acesta cataloghează gestul primarului Neculai Miron drept „incalificabil”, considerând că este „clar că acesta nu mai îndeplineşte condiţiile pentru a fi membru PNL”.

Neculai Miron este al doilea primar PNL care semnează pentru demiterea din funcţie a lui Klas Iohannis.

Recent, acelaşi gest l-a făcut şi Primarul oraşului Zlatna, Silviu Ponoran, unul din cei mai longevivi edili din judeţul Alba.