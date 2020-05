Incapacitate de plată! Directorul MNȚR atrage atenția: 'Dacă ministerele Culturii şi Finanţelor nu vor suplimenta subvenţiile, muzeele nu vor putea fi deschise'

Virgil Niţulescu, managerul Muzeului Naţional al Ţăranului Român, a declarat miercuri pentru News.ro că instituţia pe care o conduce, la fel şi altele din subordinea Ministerului Culturii, se află aproape de incapacitate de plată. El a subliniat că în ultimele două luni au fost înregistrate pierderi de zeci de mii de lei şi au existat cheltuieli de funcţionare, contrar celor spuse de ministrul Bogdan Gheorghiu, astfel că nu sunt bani pentru achiziţionarea de tuneluri dezinfectante şi termoscanere, necesare în cazul redeschiderii muzeului. Dacă nu este luată curând o decizie la nivelul ministerelor Culturii şi Finanţelor privind acordarea de subvenţii suplimentare, a spus el, muzeele nu vor putea fi redeschise pe 15 mai, aşa cum a anunţat preşedintele Klaus Iohannis la începutul acestei săptămâni.

Lipsa de comunicare a autorităţilor a fost semnalată şi la nivelul muzeelor. „Am discutat cu doi consilieri ai ministrului, cel mai recent săptămâna trecută”, a spus Virgil Niţulescu, iar de atunci nu a primit niciun semn de la autorităţi.

Managerilor de muzee care ţin de Ministerul Culturii nu li s-a transmis nimic oficial. „Ştiu doar ce a declarat public ministrul. A spus că răspunderea ne revine nouă, managerilor, că noi suntem obligaţi să asigurăm condiţiile de vizitare care să permită respectarea tuturor măsurilor de siguranţă, atât pentru personal, cât şi pentru vizitatori, lucru care este parţial posibil. În teorie, sigur că e răspunderea mea, doar că eu pot face acest lucru numai dacă am bani în buget”.

„Adoptarea tuturor acestor măsuri nu se face gratis, presupune nişte investiţii, iar muzeul nostru este aproape de incapacitate de plată. Situaţia nu e singulară, e similară în foarte multe muzee din subordinea ministerului”.

Pentru că muzeele nu au mai avut venituri proprii în ultimele două luni şi subvenţiile nu au fost suplimentate, a fost necesară acoperirea cheltuielilor de funcţionare minimă din cele existente.

„Am redus cât am putut cheltuielile, am renunţat la contracte pe care le-am considerat mai puţin importante, am redus contractele la salubritate şi mentenanţă, dar nu pot fi eliminate complet. Cheltuielile există în continuare. Muzeul e un tip de instituţie care necesită bani chiar dacă nu vine nimeni la birou. Pentru simpla protejare a bunurilor culturale se cheltuiesc bani, chiar dacă nu vine niciun vizitator, chiar dacă nu venim noi, salariaţii. Aşa încât ceea ce a spus domnul ministru, că e adevărat că nu am avut venituri, dar că nici nu am avut cheltuieli, nu se susţine întru totul. Cheltuieli am avut, le-am redus, dar au existat, iar în momentul de faţă nu mai sunt bani pentru a comanda tuneluri dezinfectante şi termo-scanere”.

O estimare făcută de conducerea MNŢR arată că pentru achiziţia acestora sunt necesari până la 25.000 de lei.

„Pentru măsurile minime, după calculele mele, am avea nevoie între 20.000 şi 25.000 de lei. Ori, dacă noi avem facturi restante de zeci de mii de lei, dacă nu apare o suplimentare a subvenţiei, nu avem cum să facem asta”.

Pentru suplimentarea subvenţiei muzeelor, Ministerul Culturii trebuia să fi luat legătura cu Ministerul Finanţelor, iar acest lucru nu s-a întâmplat până acum, din informaţiile pe care le are Niţulescu. Astfel că, o întârziere ar însemna că muzeele care ţin de MC nu vor putea fi redeschise la jumătatea lunii.

„Ca asta să se întâmple, ar trebui ca Ministerul Culturii să informeze Ministerul Finanţelor şi, din câte ştiu eu, acest lucru nu s-a făcut încă. Dacă se va face abia după 15 mai, înseamnă că, de fapt, muzeele nu vor putea fi redeschise pe 15 mai, decât poate cele în aer liber care, poate, eventual, îşi pot permite să aibă măsuri mai puţin stricte. Deşi nici acolo nu e posibil absolut orice”.

Cât ţine de conducerea MNŢR, pentru reluarea activităţii în siguranţă sunt în plan mai multe măsuri.

„Nu vom putea permite prea mulţi vizitatori simultan. Vorbind raţional, eu oricum nu cred că primele drumuri pe care le vor face cetăţenii României după 15 mai vor fi către muzee. Cred că vor merge mai degrabă la frizerii şi la cabinetele stomatologice. La muzee nu pot să îmi imaginez că va fi un aflux atât de mare de vizitatori, încât să ne determine să luăm nişte măsuri, să spunem, nepopulare între vizitatori, de reducere a fluxului. Noi vom fi pregătiţi, dar trebuie să avem mijloacele tehnice pe care le-am menţionat”.

La Muzeul Naţional al Ţăranului Român va reporni şi activitatea de proiecţii cinematografice. „Acolo nu vom permite accesul pentru mai mult de 50 de persoane în sală şi vom ruga spectatorii să stea la oarece distanţă”.

„Sper ca oamenii să revină la vechile obiceiuri de a vizita instituţiile de cultură. Dar, repet, în cazul muzeelor, cel puţin, asta nu se poate face fără subvenţii de la stat. Nu avem posibilitatea practică de a ne creşte veniturile proprii, atâta vreme cât nu putem asigura condiţiile de vizitare şi să organizăm evenimentele aşa cum ne-am dori”.

În cele două luni cât muzeul a fost închis, au fost pierdute câteva zeci de mii de lei - venituri proprii.

„Nu am făcut calculele privind pierderile din această perioadă, dar am pierdut toţi banii pe care îi încasam pe biletele de intrare - la expoziţii şi cinema -, plus banii de la magazinul muzeului şi pe cei din chiria de la restaurant, la care se adaugă cei din parteneriate pentru târguri. Cumulat, erau câteva zeci de mii de lei, care ne-ar fi asigurat plata cheltuielilor de pază, de exemplu”.

În prezent, Niţulescu a prioritizat cheltuielile: gaze, electricitate, apă şi pază. „Cum în următoarele două, trei săptămâni nu vor exista venituri, în lipsa unei subvenţii, luna viitoare nu voi mai avea de unde să plătesc paza. Sincer, nu îmi pun speranţe că vor fi luate măsuri curând. Dacă s-ar fi gândit cineva, ar fi fost luate aceste măsuri până acum. Eu am discutat cu toţi cu care am putut din Minister de la începutul lunii martie şi nu s-a luat nicio măsură de creştere a subvenţiei. I-am avertizat de atunci şi în scris că muzeele vor intra în faliment”, a subliniat managerul.