INCENDIAR - Ecaterina Andronescu, față în față cu Emilia Șercan: Ce spune despre o candidatură la prezidențiale sau despre greșelile gramaticale ale miniștrilor

Ministrul Educației Ecaterina Andronescu a acceptat provocarea jurnalistei Emilia Șercan și a răspuns, într-un amplu interviu pentru PressOne, celor mai „incomode” întrebări. Redăm un fragment din interviul acordat de Ecaterina Andronescu:

− Cum e să fiți colegă în Guvern cu atâția oameni care nu vorbesc corect limba română?

− Păi, să se străduiască să vorbească mai corect limba română. Eu fac diferența. Eu, personal, am exercițiul de la catedră, pentru că cei din bancă niciodată nu ți-ar ierta o greșeală. Nu toți au acest exercițiu al vorbirii în public.

− Veți candida la președinție?

− Eu am multe lucruri de făcut aici, la minister.

− Dacă vă va cere partidul.

− Eu cred că trebuie să faci lucrurile în care ai realmente șanse să reușești. Nu mi-am făcut o asemenea evaluare.

− Dar dacă vă va cere partidul.

− Trebuie să fac o evaluare, pentru că nu are rost să mă arunc cu capul înainte. Dar de ce mi-ați pus această întrebare?

− Numele dumneavoastră a fost vehiculat, la un moment dat, ca potențial candidat la președinție din partea PSD.

− Nu am auzit o asemenea propunere niciodată, deci nu am ce să comentez.

− De ce ați acceptat încă un mandat de ministru, după ce ați semnat scrisoarea împotriva lui Liviu Dragnea?

− Scrisoarea aceea am scris-o și am semnat-o după evenimentul din august, care m-a marcat. M-au marcat foarte mult și mesajele pe care le-am primit pe telefon în seara aceea și în zilele de după aceea.

− După ce ați semnat acea scrisoare, ați spus că nu veți accepta să fiți ministru dacă vi se va propune. Ați acceptat.

− Nici nu credeam că o să mi se propună vreodată, vă mărturisesc sincer, și nici nu îmi doream.

Nu am venit aici ca să stau pe acest scaun, pe care am mai stat și care știu că este extrem de inconfortabil. Am venit aici cu speranța că experiența mă ajută să fac câte ceva.

− Cum vedeți această antiteză între dorința de a duce experiența dumneavoastră la minister și eticheta cu care v-ați ales, aceea de "groparul învățământului românesc"?

− Nu are nicio legătură cu mine. Este pur și simplu de a arunca toate zoaiele pe obrazul unui om care a muncit toată viața lui și care nu a avut altă susținere decât propria lui muncă.

Alte subiecte abordate în interviu sunt modificarea criteriile în baza cărora va fi evaluat învățământul doctoral, plagiatele în tezele de doctorat, rectorii care s-au suspendat din funcţie pentru a obține un al treilea mandat sau acreditarea programelor de studii de către Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).