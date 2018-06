INCENDIAR USR îi spune 'pas' lui Tăriceanu: 'Exclus orice asociare cu (ne) ALDE România'

Vicepreşedintele USR Cristian Ghinea spune că Uniunea Salvaţi România va organiza în această toamnă alegeri interne pentru desemnarea candidaţilor la alegerile europarlamentare şi exclude orice formă de asociere cu ALDE şi preşedintele formaţiunii, Călin Popescu-Tăriceanu, scrie Agerpres.

"E timpul să clarific ceva: USR are discuţii active cu ALDE. Cu liberalii europeni, nu cu borfaşii care au furat brandul în România. Avem discuţii mai puţin active şi cu Popularii şi cu Verzii. (...) USR va organiza la toamnă primele şi singurele alegeri interne prin care se vor desemna candidaţii la europarlamentare - alegeri în care vor vota electronic toţi membrii partidului. Va fi un spectacol al democraţiei! Suntem întrebaţi insistent unde ne vom afilia, la ce familie politică. Şi e timpul să spun deschis ceea ce ştim: ALDE european are o jenă fantastică faţă de faptul că o grupare dubioasă din România a confiscat acest nume. (...) Se discută serios şi intens excluderea ALDE din ALDE european. Cât priveşte USR, am transmis clar partenerilor noştri: suntem partidul european modernizator, pro-Europa, pro-integrare, partenerul vostru natural din România. Dar nu ne vom asocia cu un acronim pervertit în România de un partid-pubelă. Au înţeles mesajul. (...) Exclus orice asociere cu Tăriceanu şi (ne)ALDE România. Ca să fie clar!", susţine deputatul USR, într-un comunicat transmis vineri AGERPRES.

El a afirmat că USR va arăta că în România pot exista partide "care selectează candidaţii pe bune, nu trimit la Bruxelles neveste, pile sau pensionari politici aleşi de şef, din pix".

"Vom face o figură frumoasă la europarlamentare (...) şi apoi vom contribui, cel mai probabil, la noul grup federalist care se întrevede în jurul liberalilor europeni + En Marche (care nici ei nu se grăbesc)", a declarat vicepreşedintele USR.

Potrivit comunicatului, reacţia lui Ghinea vine în urma discursului pe care Călin Popescu-Tăriceanu l-a avut în faţa preşedinţilor Senatelor europene, context în care liderul ALDE ar fi lansat un nou atac la adresa justiţiei din România, a DNA şi a "statului paralel"