Incendii de amploare pe raza comunelor Pietroasele şi Merei: Peste 50 de pompieri au fost mobilizați (video)

Peste 50 de pompieri au fost mobilizaţi pentru stingerea a două incendii de vegetaţie uscată în localităţile Pietroasele şi Merei, informează Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Buzău.

Potrivit sursei citate, incendiile de amploare se manifestă în zone greu accesibile, iar deocamdată nu a putut fi estimată suprafaţă afectată.

"În acest moment pompierii buzoieni intervin pentru localizarea şi lichidarea a 2 incendii de amploare pe raza comunelor Pietroasele şi Merei. In cele două locaţii au fost mobilizaţi peste 50 de salvatori cu 10 autospeciale, în sprijin acţionând şi forţe din cadrul Serviciilor voluntare şi Ocolului silvic. La nivelul ISUJ Buzău au fost luate măsuri pentru activarea grupei operative în vederea conducerii şi coordonării intervenţiilor şi suplimentarea personalului prin ridicarea nivelului de alertă. Având în vedere întinderea mare şi zona greu accesibilă, până la acest moment nu a fost estimată o suprafaţă afectată. Situaţia este in dinamică, în funcţie de evoluţia acesteia sunt pregătite forţe suplimentare care sa fie direcţionate in zonă (...) Facem menţiunea ca zona de ardere din weekend nu coincide cu zonele pe care se acţionează la acest moment" , precizează reprezentanţii ISU Buzău.

În cursul zilei de marţi pompierii buzoieni au fost solicitaţi să intervină pentru stingerea a 19 incendii de vegetaţie uscată, iar la sfârşitul săptămânii trecute au acţionat pentru lichidarea unui amplu incendiu care a cuprins circa 50 de hectare de pădure de pin în localitatea Breaza, 6 hectare de litieră de pădure de pin în localitatea Pietroasele şi 300 de hectare de vegetaţie uscată în ambele localităţi.

În weekend, forţele de intervenţie au beneficiat şi de sprijinul a două aeronave Spartan C-27 din cadrul Bazei 90 Otopeni, din dotarea Forţelor Aeriene Române, care au acţionat cu apă pe cale aeriană.