Încep să ajungă tancurile Leopard în Ucraina/ Video

Primul tanc Leopard 2 dintre cele promise Ucrainei de Canada a ajuns în Polonia, a anunţat ministrul canadian al Apărării, Anita Anand.

“Primul tanc canadian Leopard 2 donat de noi Ucrainei a ajuns în Polonia. Alături de aliaţii noştri, vom instrui în curând Forţele Armate ale Ucrainei pentru folosirea acestui echipament”, a notat Anand pe Twitter, informează News.ro.

Canada a anunţat la 26 ianuarie că va trimite patru tancuri Leopard 2 în Ucraina.

The first Canadian Leopard 2 main battle tank that we've donated to Ukraine has now arrived in Poland. Alongside our allies, we’ll soon be training the Armed Forces of Ukraine in the use of this equipment.



Canada will continue to #StandWithUkraine. ???????????????? pic.twitter.com/ylO6rQaJWb