Începe cel mai MARE RĂZBOI politic din ultimii ani: AUR anunță OFENSIVA TOTALĂ împotriva USR-PLUS

Alianţa pentru Unirea Românilor va acţiona Alianţa USR PLUS în instanţă pentru defăimare, a anunţat, marţi, liderul AUR, George Simion.

"Ei sunt extremişti. (...) Cu siguranţă cei de la USR au sărit calul cu aceste acuzaţii şi îi vom trimite în instanţă şi pe domnul Alexandru Muraru. Pe motiv că ne-au făcut extremişti, defăimare", a afirmat Simion, la Parlament.

Citește și: Prins fără mască de protecție, Vlad Voiculescu e furios pe protestatarii care au scandat împotriva medicilor! ‘Sunt consternat și furios’

Simion a precizat că membrii AUR îşi asumă să participe la proteste, alături de români, menţionând că nu formaţiunea pe care o conduce a organizat aceste proteste, ci "românii simpli".

"Avem o problemă cu modalitatea în care a fost administrată această criză, în care s-au furat banii din sănătate, după cum se fură de 31 de ani banii românilor. În primul rând, am o problemă cu guvernul, indiferent de ce culoare e. Românii sunt singurii care suferă din cauza unor măsuri aberante. (...)Au îndrăznit să ne facă extremişti, ei sunt extremiştii, că pun în pericol sănătatea românilor. Nu e vorba doar de sănătatea fizică şi de actuala pandemie, mai sunt şi alte boli şi mai avem şi sănătatea mintală, nimeni nu se preocupă de ea. Se închid sălile de sport, se închid locurile unde românii pot face activităţi fizice, se închid şcolile şi românii nu au cu cine să îşi lase copiii", a afirmat Simion.

Citește și: Medicul Valeriu Gheorghiță: ‘Din 13 aprilie vom deschide 144 de cabinete noi de vaccinare pentru administrarea vaccinului de la compania Pfizer’

El a mai spus că vinovaţii de violenţă de la aceste proteste trebuie traşi la răspundere, adăugând că membrii AUR vor participa la protestele din toată ţara în funcţie de decizia proprie.

"Am participat, în continuare membrii AUR vor participa la protestele din toată ţara, în funcţie de decizia proprie, este opţiunea de a lupta pentru libertate. Noi ne-am asumat să fim alături de români la aceste proteste nu organizăm, dar participăm. (...) Românii sunt îndreptăţiţi să iasă în stradă, este protestul lor, este protestul românilor simpli", a adăugat Simion.

Citește și: Dan Barna: ‘Această coaliție va trece România prin criză, indiferent de aceste manifestări huliganice care vor fi sancționate’

Vicepremierul Dan Barna, copreşedinte USR PLUS, a declarat, marţi, că Guvernul respectă dreptul cetăţenilor de a protesta, dar are şi va avea în continuare "toleranţă zero" faţă de manifestările "huliganice, extremiste, fasciste" ale unora dintre protestatari.

Şeful Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Bogdan Berechet, a declarat că 188 de persoane au fost conduse la secţii de Poliţie în urma protestului de luni seara din Bucureşti, organizat faţă de restricţiile anti-COVID-19.

Citește și: Președintele Klaus Iohannis: ‘Violența, instigarea la nerespectarea legii, la comportamente care pun în pericol viața românilor, sunt toxice și nocive’

De asemenea, Directorul general al Jandarmeriei Capitalei, Ionel-Cătălin Stegăroiu, a precizat că 12 jandarmi au fost răniţi, trei dintre aceştia mergând la spital.