VIDEO - Începe mobilizarea în Belarus? Mesaj misterios apărut în spațiul public

„Toți bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani ar trebui să raporteze comisiei militare pentru a-și clarifica datele", se arată într-un mesaj, care a apărut la stația de autobuz din Borisov din Belarus. Cazul a fost făcut public de consilierul liderului opoziției democratice Svetlana Tsikhanouskaya, Franak Viachorka.

Franak Viachorek a distribuit pe rețelele de socializare un videoclip de la o stație de autobuz din orașul belarus Borisov: "Toți bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani ar trebui să se prezinte la comisia militară pentru a-și clarifica detaliile", se arată în mesaj.

Au existat speculații în presă potrivit cărora Vladimir Putin vrea să-l convingă pe liderul Belarusului, Alexander Lukașenko, să se alăture invaziei Ucrainei.

Subiectul a revenit recent în decembrie, cu ocazia primei vizite a lui Vladimir Putin în Belarus în trei ani. Potrivit constatărilor Kievului, președintele rus a vrut să-l convingă pe Lukașenko să ajute la invazia Ucrainei. Cu toate acestea, el nu și-a atins obiectivul.

Experții de la Institutul American de Cercetare a Războiului sunt de altă părere decât cei de la Kiev. În opinia lor, "participarea Belarusului la războiul lui Putin cu Ucraina este puțin probabilă". În opinia lor, acest lucru este evidențiat de faptul că, în timpul vizitei lor în Belarus, "liderii s-au abținut de la discuții publice despre invazie".

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a vorbit, de asemenea, pe această temă, afirmând că "Putin nu a mers în Belarus pentru a-l convinge pe Lukașenko să participe la invazie". "Astfel de speculații sunt nefondate și stupide", a spus el.

Cu toate acestea, experții de la ISW consideră că "această negare are, probabil, scopul de a ascunde disperarea și temerile lui Vladimir Putin".

In Belarusian Barysau, on the bus station, the ticker says, "All male citizens from 18 to 60 years of age should come to the military commissariat to clarify their data."

Our activists keep collecting information about the possible dragging of Belarusians into the war. pic.twitter.com/t5xK8fjI88