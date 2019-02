Gigel Știrbu, președintele Comisiei de cultură din Camera Deputaților, a cerut Curții de Conturi a României un audit public extern la TVR privind fondurile alocate pentru Festivalul Cerbul de Aur 2018 și pentru colaboratori și invitați permanenți.

"Având în vedere că, în urma nenumăratelor mele solicitări, scrise şi verbale, adresate doamnei Doina Gradea, Preşedinte-Director general al Societăţii Române de Televiziune, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aceasta nu a dorit să ofere un răspuns, prin care să confirme sau să infirme, dacă sumele exorbitante ce au fost vehiculate în presă, referitoare la banii publici care au fost cheltuiţi cu ocazia organizării Festivalului «Cerbul de Aur» 2018, dar şi cu plata colaboratorilor şi invitaţilor permanenţi la talk-show-ul «Romania 9», moderat de jurnalistul Ionuţ Cristache sunt reale, am acţionat în consecinţă şi ieri, am transmis către Curtea de Conturi a României o adresă prin care am solicitat efectuarea unui audit public extern, mai exact am solicitat verificarea oportunităţii şi legalităţii utilizării fondurilor publice pentru încheierea de contracte de colaborare/ drepturi de autor cu terţe persoane pentru prestaţii în cadrul producţiilor proprii din cadrul Societăţii Române de Televiziune, pentru anul 2018", se arată într-un anunţ al lui Gigel Știrbu.

"Aştept cu nerăbdare, dar şi cu o oarecare îngrijorare, cele ce vor fi constatate de către Curtea de Conturi a României în urma misiunii de audit la Televiziunea publică, mai ales că ştim că multe din aceste cheltuieli au fost angajate chiar şi fără acordul Consiliului de Administraţie al SRR", mai spune deputatul PNL, care i-a adresat solicitarea președintelui Curții de Conturi, Mihai Busuioc.

Pe 20 februarie, Camera Deputaților a adoptat un proiect de hotărâre pentru înființarea comisiei parlamentare de anchetă pentru analiza cheltuielilor TVR, inițiativa fiind depusă de USR și PNL.

"Se constituie Comisia parlamentară de anchetă a Camerei Deputaților privind activitatea de gestionare a colaboratorilor Televiziunii Române, utilizați în cadrul emisiunilor sau festivalurilor, producții proprii ale Societății Române de Televiziune, având următoarele obiectie: verificarea criteriilor care au fundamentat încheierea contractelor de colaborare ale TVR cu terțe persoane pentru realizarea de emisiuni și festivaluri; verificarea modului în care a fost asigurat un mediu concurențial eficient, transparent și nediscriminatoriu în procedura de selecție și în încheierea contractelor de colaborare (...)", se arată în proiectul de hotărâre.

Comisia parlamentară poate invita orice persoană "care poate avea cunoștință despre o faptă sau împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului", inclusiv din Guvern.

"În vederea audierii, Comisia parlamentară de anchetă poate cita orice persoană care lucrează în cadrul Guvernului sau în cadrul celorlalte organe ale administrației publice și care poate avea cunoștință despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în cauza care formează obiectul activității comisiei", potrivit sursei citate.

Comisia parlamentară de anchetă se compune din 11 membri, deputați desemnați de grupurile parlamentare ale Camerei Deputaților, potrivit configurației politice.

"La sfârşitul sesiunii trecute, am avut mai multe informaţii despre anumite cheltuieli făcute de conducerea Televiziunii Publice, cheltuieli cu invitaţii şi colaboratorii la anumite talk show-uri în cadrul acestei staţii publice, făcute cu Festivalul Naţional Cerbul de Aur şi Eurovision. (...) am făcut o invitaţie către directorul general, doamna Doina Gradea, pentru audiere în cadrul Comisiei pentru cultură din Camera Deputaţilor. Domnia sa a participat, la întrebările adresate, a găsit un singur răspuns, acela că nu ne poate aduce la cunoştinţă dacă aceste cheltuieli sunt reale sau nu, deoarece contractele făcute de TVR cu aceşti colaboratori sunt sub anumite clauze de confidenţialitate", motiva propunerea deputatul PNL Gigel Ştirbu, unul dintre inițiatori.