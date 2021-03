Începe SCANDALUL: Lucian Bode critică ce s-a întâmplat la Oradea, în mandatul lui Ilie Bolojan

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat vineri, la Oradea, că a adus veşti bune bihorenilor, privind deblocarea lucrărilor la ambulatoriul Spitalului Clinic de Urgenţă "Avram Iancu", fostul Spital militar, o clădire nouă "care a stat muzeu, din cauza unor bâlbe administrative", dar şi transferul unor terenuri necesare pentru investiţii ale Primăriei orădene cu fonduri europene, precum un nou spital, scrie Agerpres.ro.

"Este o investiţie de circa 2,5 milioane de lei, finalizată, cu cabinete medicale, săli de tratament, proiectate pentru a deservi mai bine 15 specialităţi. Este o unitate medicală nou-nouţă, de care ar trebui să beneficieze cetăţenii, dar care din cauza unor bâlbe administrative a stat muzeu. Spun asta pentru că şi la Ministerul Transporturilor am găsit foarte multe proiecte de infrastructură finalizate, dar nerecepţionate, care erau muzeu în aer liber. Iată că am găsit şi aici. Eu vă spun foarte clar, nu pot accepta astfel de abordări care compromit o investiţie. De aceea am dispus identificarea rapidă a soluţiilor de ieşire din acest blocaj", a precizat ministrul.

Lucian Bode a menţionat că, după doi ani, a reuşit să depăşească blocajele birocratice şi joi, 25 martie, a fost semnat un act adiţional la acordul dintre Ministerul Afacerilor Interne şi Primăria Oradea în ce priveşte investiţia în ambulatoriul Spitalului Clinic de Urgenţă "Avram Iancu" din Oradea.

Investiţia în ambulatoriul Spitalului militar are o istorie, a explicat ministrul Bode, bazată pe un parteneriat mai vechi între Ministerul Afacerilor Interne şi Primăria Oradea, demarată în anul 2018. Această colaborare s-a fundamentat pe o Hotărâre de Guvern din 2008 pentru transferul terenului către municipalitate şi un protocol de predare-primire, semnat în 2018, în suprafaţă de 330 mp, pe care s-a edificat o construcţie, ambulatoriul. Primăria a realizat acest ambulatoriu în compensaţie pentru terenul cedat de MAI din curtea Spitalului militar, pe care s-a construit în vecinătate de către primărie o parcare supraetajată.

Acesta a subliniat că se bucură să vadă că cele două părţi au ajuns la un acord şi au încheiat un act adiţional la protocolul de predare-primire prin care sunt partajate responsabilităţile referitoare la realizarea racordului la utilităţi. Concret, Spitalul clinic va efectua racordul la utilităţi pentru apă, canal şi agent termic, de pe terenul aflat în administrare până la limita de proprietate a terenului aflat în administrarea primăriei, iar primăria va executa pe cheltuiala proprie lucrările de racordare a clădirii la reţeaua electrică şi la celelalte utilităţi care se vor afla la limita terenului imobilului aflat în proprietate precum şi cheltuielile cu obţinerea avizelor necesare.

"Mă aştept să se finalizeze cât mai rapid racordurile la utilităţi. Vreau ca partenerii să demareze toate procedurile cât mai repede pentru că s-a pierdut prea mult timp în această chestiune. Aşa cum s-au angajat responsabilii acestui proiect, acest corp de clădire trebuie să fie racordat, până august, au promis, la toate utilităţile, pentru că acesta este motivul pentru care nu a fost dat în folosinţă şi să fie echipat cu tot ceea ce este necesar la cele mai înalte standarde", a mai spus ministrul.

După vizita pe care ministrul Bode a efectuat-o la Spitalul Clinic de Urgenţă "Avram Iancu" din Oradea, acesta a primit asigurări că până în luna august a acestui an racordurile vor fi efectuate şi clădirea va fi funcţională.

Ministrul a mai anunţat şi alte veşti bune pentru bihoreni, prin demararea procedurilor între Poliţia de Frontieră Română şi Primăria Municipiului Oradea pentru transferul în proprietatea publică a municipiului Oradea a unei suprafeţe de teren necesară pentru o cale de acces pentru un nou obiectiv sanitar, un spital modern ce se va construi din fonduri europene.

De asemenea, s-a ajuns şi la un alt acord în ce priveşte o înţelegere între Inspectoratul General al Jandarmeriei Române şi Primăria Municipiului Oradea, în vederea realizării unui schimb de terenuri pentru o altă investiţie importantă, a precizat, în conferinţă de presă, ministrul Bode.

Ministrul Afacerilor Interne a mai participat vineri la o întâlnire cu reprezentanţii structurilor MAI din judeţul Bihor, discuţiile fiind foarte intense, pe tema unor probleme specifice fiecărei structuri, de la deficitul de resurse umane, la necesarul de a moderniza sedii, la problema migranţilor. De asemenea, ministrul Bode a fost prezent la finalizarea proiectului româno-ungar "Abordare transfrontalieră integrată pentru îmbunătăţirea cooperării şi pregătirii comune în prevenirea riscurilor şi managementul dezastrelor la nivelul Euroregiunii Bihor-Hajdu Bihar".

