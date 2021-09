Început de sezon incert pentru Rafael Nadal

Tenismanul spaniol Rafael Nadal a anunţat, pe reţelele de socializare, că a început un tratament la picior, care necesită "mai multe zile de repaus şi câteva săptămâni departe de teren", ceea ce pune sub semnul întrebării prezenţa sa în circuit la începutul sezonului viitor, informează EFE.

Nadal a postat mesajul său alături de o fotografie în care apare cu piciorul stâng bandajat, fără să aibă nevoie de cârje. El a precizat că se află la Barcelona alături de echipa sa medicală, "pentru a primi tratament la picior". "Înapoi acasă şi în proces de recuperare. Vă mulţumesc tuturor pentru susţinere", a mai scris el.

În vârstă de 34 ani, Rafael Nadal a anunţat la sfârşitul lunii august că pune capăt sezonului 2021 pentru a se concentra asupra recuperării sale, după ce a trebuit să renunţe la Wimbledon, la Jocurile Olimpice de la Tokyo şi la US Open.

"Din păcate, trebuie să închei sezonul 2021. Sincer, am suferit mai mult decât ar trebui cu piciorul, de un an, şi am nevoie de ceva timp" pentru recuperare, a anunţat el la momentul respectiv, pe reţelele de socializare.

Nadal a suferit o fractură de stres la osul scafoid de la piciorul stâng în 2004, iar problemele au revenit în 2005, când a fost diagnosticat cu o afecţiune congenitală la picior, cauzată de deformarea scafoidului.

Acum, odată cu noul tratament, spaniolul speră să scape de probleme pentru a putea reveni pe teren, deşi, în funcţie de numărul de săptămâni în care va rămâne inactiv, ar putea rata începutul sezonului 2022, subliniază EFE, informează Agerpres.