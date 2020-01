Încercarea Guvernului de anulare a prevederilor OUG 51 privind transportul elevilor a fost destinată 'baronilor' PNL, acuză FORT

Încercarea Guvernului de anulare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă 51 privind transportul elevilor a fost o mişcare politică electorală destinată încurajării "baronilor" PNL să transfere bani din bugetul public către societăţi de transport publice aflate în subordine, companii care lucrează cu costuri de trei ori mai mari decât firmele private de transport, susţine Federaţia Operatorilor Români de Transport (FORT).

Într-un comunicat remis miercuri AGERPRES , FORT solicită membrilor Guvernului care au dezinformat publicul pe subiectul transportului elevilor să îşi dea demisia.şi spune că argumentele Executivului privind necesitatea anulării prevederilor legislative privind transportul elevilor au fost o minciună."În mod firesc, prin decizia Curţii Constituţionale a României, se dovedeşte cu certitudine că angajarea răspunderii Guvernului pe Legea transportului de persoane a fost o 'manevră' neconstituţională. Federaţia Operatorilor Români de Transport a demontat public, cu argumente clare, toate minciunile utilizate de Guvern în comunicarea publică cu privire la acest subiect, fără însă să reuşească să determine PNL să renunţe la o acţiune total falsă. Cea mai gravă dintre minciuni, componenta esenţială a campaniei de dezinformare condusă de doamna Turcan, se referă la necesitatea anulării prevederilor OUG 51 pentru asigurarea transportului elevilor", se menţionează în comunicatul emis de FORT.Federaţia Transportatorilor aminteşte poziţia Ministerului Educaţiei pe acest subiect, care solicita emiterea unei ordonanţe de urgenţă pentru a pune în concordanţă legislaţia privind transportul elevilor cu decizia Curţii Constituţionale."Contrar celor prezentate în urmă cu aproximativ două luni de şefii partidului aflat la Guvernare, (...) Ministerul Educaţiei, în urma unei întâlniri cu reprezentanţii elevilor, la care reprezentanţii transportatorilor nu au fost invitaţi pentru consultări, emite un comunicat de presă în care subliniază că: 'pe termen scurt, pentru a debloca situaţia decontării transportului elevilor, este necesară emiterea unei Ordonanţe de Urgenţă pentru a pune în concordanţă legislaţia cu decizia Curţii Constituţionale a României, care a statuat că decontarea pe bază de abonament este neconstituţională, deoarece creează o diferenţă de tratament juridic între elevii care pot prezenta abonament şi elevii care, din diferite motive obiective (de exemplu lipsa transportului în comun), nu pot prezenta abonament, dar pot prezenta alte acte doveditoare. Ulterior, în termen de 30 de zile, se va elabora o Hotărâre de Guvern care să abroge HG 863/2016 pentru aprobarea metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport şi să prevadă noi tarife maximale'", se menţionează în comunicatul semnat de preşedintele FORT, Augustin Hagiu.Transportatorii consideră că preocuparea ministrului Transporturilor faţă de gravele probleme din sectorul de transport de mărfuri şi de pasageri este egală cu zero."Aşadar, aşa cum am arătat în comunicarea publică, încercarea de anulare a prevederilor OUG 51 a fost o mişcare politică strict electorală menită să permită 'baronilor' PNL să îngraşe, cu finanţare din bugetul public, societăţi de transport aflate în subordine, ce au contractate servicii publice în domeniu, societăţi de transport ce lucrează cu un cost operaţional de trei ori mai mare în unele cazuri decât firmele private. FORT solicită public reprezentanţilor Guvernului ce au utilizat 'toate armele din dotare' pentru a dezinforma opinia publică să îşi prezinte demisia, cu atât mai mult cu cât preocuparea ministrului Transporturilor în raport cu gravele probleme din sectorul de transport rutier mărfuri şi pasageri este, aşa cum era de aşteptat, egală cu zero. Orice măsură legislativă ce vizează domeniul transporturilor luată fără consultarea cu cei obligaţi să o respecte nu denotă altceva decât sfidare totală a principiilor dialogului social, predictibilităţii şi transparenţei decizionale, iar FORT, cu ajutorul forţelor politice parlamentare, tratează cu vehemenţă astfel de abordări", se menţionează în comunicatul organizaţiei transportatorilor.