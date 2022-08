Încetinirea economică a Chinei are efecte negative: Gigantul tehnologiei înregistrează primul declin anual al veniturilor trimestriale din istoria sa

Tencent, gigantul chinez al tehnologiei, evaluat la 370 de miliarde de dolari, a înregistrat prima sa scădere a veniturilor trimestriale, de la an la an, grupul fiind afectat de reglementările mai stricte privind jocurile video în China şi o reapariţie a Covid-19 în a doua mare economie din lume, transmite CNBC, scrie news.ro.

Veniturile au scăzut cu 3%, la 134,03 miliarde de yuani (19,78 miliarde de dolari), faţă de estimările firmei Refinitiv, de 134,6 miliarde de yuani.

Profitul atribuibil deţinătorilor de capitaluri proprii ale companiei a fost de 18,62 miliarde de yuani, faţă de estimările de 25,28 miliarde de yuani, reprezentând o scădere de 56% faţă de anul precedent.

Tencent a ratat atât previziunile privind veniturile, cât şi cele referitoare la profituri.

În timpul trimestrului, Tencent s-a confruntat cu factori macroeconomici contrari, respectiv reapariţia Covid în China şi restricţiile ulterioare din marile oraşe, inclusiv în metropola financiară Shanghai.

Autorităţile s-au angajat să respecte o politică ”Zero Covid”, care a provocat perturbări în a doua mare economie din lume.

Economia Chinei a crescut cu doar 0,4% în trimestrul al doilea, ratând aşteptările analiştilor. Acest lucru a avut un impact asupra veniturilor companiei din servicii de fintech, cloud şi publicitate.

Între timp, industria internă a jocurilor video din China s-a confruntat şi cu dificultăţi provocate de reglementările mai stricte.

Tencent realizează aproximativ o treime din veniturile sale totale din jocuri video.

Anul trecut, autorităţile de reglementare chineze au introdus o regulă care limitează timpul pe care copiii sub 18 ani îl pot petrece jucând jocuri online la maximum trei ore pe săptămână şi numai între anumite ore. Autorităţile de reglementare au îngheţat, de asemenea, aprobarea noilor jocuri în perioada iulie 2021 şi aprilie a acestui an.

În China, jocurile video trebuie să primească undă verde de la autorităţile de reglementare înainte de a fi lansate şi monetizate.

Analiştii de la China Renaissance au declarat într-o notă publicată luna trecută că Tencent a lansat doar trei jocuri pentru mobil în trimestrul al doilea.

Deci, compania s-a bazat pe titlurile populare existente pentru a genera venituri.

Tencent a declarat că veniturile din jocuri pe piaţa internă au scăzut în trimestrul al doilea cu 1% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, până la 31,8 miliarde de yuani, în timp ce veniturile din jocurile internaţionale au scăzut în aceeaşi proporţie, la 10,7 miliarde de yuani.

Gigantul tehnologic chinez a spus că piaţa internaţională de jocuri ”a experimentat o perioadă de digestie post-pandemică”.

În perioada de vârf a pandemiei de Covid şi a restricţiilor la nivel global, oamenii s-au orientat către jocuri pentru divertisment, iar companii precum Tencent şi rivalul NetEase au înregistrat un mare boom. Dar, din moment ce ţările s-au redeschis, oamenii petrec mai puţin timp jucând jocuri, iar comparaţiile de la an la an pentru companii sunt greu de respectat.

Încetinirea economică a Chinei are efecte negative

Resurgenţa Covid în China, restricţiile şi încetinirea economică ulterioară au avut efecte negative în domenii majore ale afacerilor Tencent.

Veniturile din reclame online din trimestrul al doilea au totalizat 18,6 miliarde de yuani, în scădere cu 18% faţă de anul precedent.

Tencent rulează, de asemenea, unul dintre cele mai mari servicii de plăţi mobile din China, numit WeChat Pay, prin intermediul aplicaţiei sale de mesagerie WeChat, care are peste 1 miliard de utilizatori.

Compania are, de asemenea, o afacere în curs de dezvoltare în cloud computing. Înglobează veniturile acestor două segmente sub bannerul ”Fintech and Business Services”. Veniturile din acest segment au crescut cu 1% de la an la an, la 42,2 miliarde de yuani, o încetinire faţă de trimestrul anterior.