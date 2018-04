Incident ȘOCANT: un fost deputat a LOVIT cu pumnul un afacerist. Omul, la un pas de o TRAGEDIE. Reacție: NU a existat nici o lovitură! Sunt martori

Un incident șocant s-a petrecut la Borșa, acolo unde fostul deputat UNPR, Nuțu Fonta, l-a lovit cu pumnul pe un om de afaceri din localitate. Ca urmare a loviturii, acesta s-a dezechilibrat și a căzut pe scări. Ulterior, bărbatul a ajuns la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

UPDATE - Reacția lui Nuțu Fonta: ”Legat de incidentul care a avut loc aseară la o petrecere privată, în care sunt acuzat că aș fi lovit o persoană cu pumnul, doresc să vă aduc la cunoștință faptul că nu am lovit pe nimeni. Există 15-20 de martori care au fost de față și care pot confirma faptul că persoana respectivă se afla într-o stare avansată de ebrietate, încât nu putea sta în picioare. Alcoolemia poate fi verificată prin solicitarea analizelor de sânge care i-au fost efectuate la spital. Știrea este una neverificată, singura părere solicitată fiind din partea persoanei care a provocat acest incident, cel mai probabil în mod intenționat și pe fondul consumului de alcool.”, a spus Nuțu Fonta contactat de stiripesurse.ro

“Eram la o petrecere privata unde era si domnul fost deputat Nutu Fonta. Am discutat in contradictoriu chestiuni politice. La un moment dat m-a lovit cu pumnu in fata, m-am dezechilibrat si am cazut pe scari. M-am dezmeticit si l-am intrebat daca isi cere scuze. Mi-a spus ca nu. Atunci am sunat la 112 si am anuntat politia. Eu sunt la Spital acum primesc ingrijiri medicale. M-am lovit la cap si la coaste cum am cazut pe scari” a declarat omul de afaceri, informează Vasiledale.