Gabriel Oprea la vot: Am votat pentru viitorul României, am votat pentru progresul României

Președintele UNPR, Gabriel Oprea, a declarat, duminică, după vot, că România trebuie să trimită în Parlamentul European oameni patrioți, precizând că europarlamentarii români trebuie să se bată pentru țara noastră.

"Am votat pentru viitorul României, am votat pentru progresul României și am votat să schimbăm România în bine. Cred că trebuie să trimitem în Parlamentul European oameni patrioți în sensul că, fără să fie doar un slogan, în sensul că ne mai certăm acasă, în familie, în politică, dar cred că la nivelul țării, când trimiți o echipă din România trebuie să se bată pentru țara asta. E un paradox. România, datorită destinului, e în Uniunea Europeană, e în NATO, conduce Europa politic, la Sibiu, timp de șase luni de zile. Acolo unde sunt banii, avem o româncă, din păcate, din cauza acestor dispute politice, nu reușim să accesăm mai multe fonduri europene pentru țară. România ca să fie o țară puternică are nevoie de securitate națională puternică (...), o justiție puternică, dar fără abuzuri și un mediu de afaceri prosper, autohton, românesc, care să plătească taxele și impozitele la educație și sănătate", a declarat Gabriel Oprea, conform Mediafax.

Liderul UNPR a fost așteptat la ieșirea de la secția de vot de o femeie care s-a recomandat a fi șoferul din spatele limuzinei în care era Gabriel Oprea în noaptea în care a murit polițistul Bogdan Gigină, fiind întrebat dacă nu îi este rușine pentru ceea ce s-a întâmplat. "A fost un accident. Groapa nu am făcut-o eu, eu nu mă ocup de gropile Bucureștiului, ca ministru de Interne. Nu era viteză, nu răspund eu de ce era. Se mergea sub viteza legală. Mi-am dat demisia din toate funcțiile, m-am dus la Înalta Curte și mi-a dat o hotărâre definitivă și irevocabilă că sunt nevinovat", a replicat fostul ministru de Interne.