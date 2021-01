Incident în Cupa Italiei - Romelu Lukaku şi Zlatan Ibrahimovici au fost suspendaţi câte un meci

Fotbaliştii Romelu Lukaku şi Zlatan Ibrahimovici au fost suspendaţi câte un meci, după ce au avut un conflict la partida din Cupa Italiei Inter Milano – AC Milan, de marţi seară.

Suspendarea trebuie ispăşită doar în Cupa Italiei.

Fotbaliştii Romelu Lukaku şi Zlatan Ibrahimovici au avut un conflict la meciul din Cupa Italiei Inter Milano – AC Milan, marţi seară, suedezul insultându-l pe belgian, iar acesta din urmă ripostând cu o înjurătură.

Incidentul a avut loc pe finalul primei reprize, iar belgianul de la Inter şi suedezul de la Milan au fost aproape de bătaie.

Potrivit Football Italia şi tuttomercatoweb.com, Ibrahimovici i-a spus lui Lukaku: ‘Go do your voodoo shit, you little donkey”. Lukaku a ripostat folosind cuvinte injurioase: “F*** you and your wife, you want to speak about my mother?”.

Ambii jucători au primit cartonaşe galbene după acest conflict.