Incident în plen: Victor Ponta a îmbrâncit un deputat PSD care șușotea cu parlamentarii Pro Europa

Liderul Pro Romania, Victor Ponta, l-a imbrancit joi, in plenul reunit al Parlamentului, pe deputatul PSD Costel Lupașcu. Pesedistul venise la parlamentarii Pro Europa si susotea in privat cu unii din acestia, carora le spunea ceva la ureche. Surse din grupul Pro Europa spun ca pesedistul a venit la un parlamentar si i-a spus ca liderul PSD Neamt Ionel Arsene vrea sa vorbeasca cu el la telefon. Ponta s-a ridicat din banca, l-a tras de mana pe Lupascu, l-a dus in afara zonei parlamentarilor Pro Europa si l-a imbrancit catre zona parlamentarilor PSD. 'Du-te, ma, de aici!', i-a zis Ponta. Pesedistii care au asistat la scena au vociferat.