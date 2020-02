Incident la Londra - Madonna a dat frâu liber mâniei: 'F*ck you, motherf*ckers!'

Madonna a înjurat organizatorii și a acuzat că este cenzurată, joi, după ce concertul său de la Londra a fost întrerupt din cauza depășirii ”orei de stingere” din capitala Marii Britanii, arată Smart Radio, păstrând un loc special pentru piesele cântăreței în playlist

Cântăreața a dat impresia că a trecut peste furia inițială, atunci când a povestit incidentul pe Instagram: "depășisem cu 5 minute ora de stingere de la 11.00 și mai aveam de cântat o piesă iar cei de la Palladium au hotărât să ne cenzureze coborând cortina de metal care cântărește 9 tone. Din fericire au oprit-o la jumătate și nimeni nu a fost rănit. Mulțumiri tuturor spectatorilor care nu s-au mișcat și nu ne-au părăsit nicio secundă”, a scris Madonna.

În realitate, Madonna a fost mult mai virulentă atunci când s-a trezit că organizatorii concertului coboară cortina. Cum microfoanele erau deschise, publicul a putut să surprindă momentul în care vedeta a lăsat frâu liber mâniei de moment: ”F*ck you, motherf*ckers!”, le-a strigat cântăreața celor responsabili cu respectarea orei de stingere.

Considerată una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor, numită şi "Queen of Pop (regina muzicii pop)", Madonna, în vârstă de 60 de ani, este şi artista cu cele mai bune vânzări din secolul XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 300 de milioane de albume vândute în întreaga lume. În martie 2008, Madonna a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.