Incidența COVID-19 în București coboară sub 4 la mie

Rata de incidență a cazurilor de coronavirus din București coboară duminică sub 4 la mia de locuitori. Incidență sub 4 la mie nu a mai fost în București din 24 septembrie. Potrivit Direcției de Sănătate Publică, incidența COVID în București a ajuns duminică la 3,7, după ce sâmbătă fusese la 4,05 cazuri la mia de locuitori, scrie Mediafax.

Vineri, incidența era de 4,34. Cea mai mare rată a fost înregistrată pe 22 octombrie - 16,54, iar de atunci este în continuă scădere. Incidența a coborât pe 8 noiembrie sub 10 la mia de locuitori, iar pe 15 noiembrie sub 6. Incidență sub 4 la mie nu a mai fost în București din 24 septembrie - 3,77 la mie.