Incidente armate grave la două moschei din Noua Zeelandă. Zeci de victime semnalate

Mai multe persoane au fost împușcate, unele mortal, în cursul unui incident armat care a avut loc vineri la două moschei din orașul Christchurch, în Noua Zeelandă, informează presa internațională.

Potrivit martorilor oculari, cel puțin o persoană a decedat, iar alte șase au fost transportate la spital, două dintre acestea fiind rănite grav.

Poliția a descris incidentul drept "critic" și a recomandat locuitorilor să evite zona.

Incidentul s-a produs la moscheea Al Noor mosque, aflată în centrul orașului Christchurch, al treilea cel mai mare din Noua Zeelandă.

Toate școlile din oraș au fost închise, a anunțat un reprezentant al poliției.

Publicația Stuff relatează că personalul spitalului din Christchurch a fost informat că urmează să sosească 40-50 de persoane rănite.

Echipa de crichet a Bangladeshului se afla în incinta moschei în momentul producerii incidentului, însă "întreaga echipa a fost salvată", potrivit unui mesaj postat pe Twitter de jucătorul de crichet Tamim Iqbal Khan.

Un reporter care însoțea echipa de crichet a Bangladeshului a confirmat că echipa "scăpat dintr-o moschee de lângă Parcul Hagley unde erau mai mulți agresori".

Poliția a evacuat clădirile din zona unde s-a produs incidentul și încearcă să prindă atacatorul.

Autoritățile suspectează că într-un vehicul aflat la aproximativ trei kilometri de moschee este amplasată o bombă, relatează cotidianul The Guardian.

Presa locală relatează că cel puţin şase persoane au decedat în urma incidentului, însă autorităţile nu au anunțat încă un bilanț oficial.

Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, atacatorul a intrat în moscheea din Christchurch în jurul orei locale 13:40 (ora României, 2:40). Un martor ocular a relatat că atacul armat a durat aproximativ 20 de minute, suspectul inspectând metodic fiecare încăpere pentru a descoperi persoane care se ascundeau.

Presa locală, citată de agenția The Associated Press, că un nou atac armat s-a produs la o altă moschee din oraș, însă informația nu a fost confirmată de autorități.

Jacinda Ardern, premierul Noii Zeelande, a descris atacurile drept un "act fără precedent de violență", adăugând că oamenii din moschei ar fi trebuit să aibă dreptul să-și exercite libertatea religioasă în siguranță.

"Va fi una din cele mai întunecate zile din istoria Noii Zeelande", a adăugat Ardern.

Premierul a mai spus că un suspect a fost reținut, însă poliția este în căutarea mai multor persoane despre care se crede că sunt implicate în aceste incidente.

Poliția a confirmat că mai multe persoane au fost ucise sau rănite în urma a două incidente armate produse la moscheile Al Noor și Linwood din Christchurch.

