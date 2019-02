INCIDENTE cu Poliția, între un primar PSD și mai mulți politicieni din PNL: Omul lui Liviu Dragnea amenință cu plângere penală

Membrii unei echipe PNL au fost opriți pe stradă și legitimați de patru polițiști, despre care liberalii spun că au fost trimiși de primarul PSD din comuna Cîmpineanca, ca să-i intimideze. Primarul spune că va depune plângere împotriva liberalilor deoarece fac campanie electorală, scrie Mediafax.

Incidentul s-a produs sâmbătă într-o comună din județul Vrancea, în timpul unei acțiuni derulate de reprezentanții organizației județene a PNL.

Membrii unei echipe conduse de un deputat liberal au fost opriți pe stradă și legitimați de patru polițiști, despre care liberalii spun că au fost trimiși de primarul PSD din comuna Cîmpineanca.

Întregul incident a fost filmat de unul dintre liberali, iar imaginile au fost postate pe Facebook.

Cătălin Toma, șeful liberalilor din Vrancea, spune că pe cei legitimați nu i-a deranjat prezența polițiștilor, ci atitudinea sfidătoare a acestora, care s-ar justifica prin „presiunile la care sunt supuși din partea primarului PSD din comună”.

„Noi facem o campanie de informare a cetățenilor asupra acțiunilor PNL. Mergem în comune, vorbim cu oamenii, mergem chiar și în comunele unde nu avem primari. Vizitele sunt anunțate, oamenii știu unde și când mergem, nu strigăm sloganuri. Până la urmă asta este treaba noastră de parlamentari, să mergem și să vorbim cu oamenii, să le explicăm ce facem, ce avem de gând să facem.... Din câte am înțeles, primarul PSD din comună a sunat la poliție. Polițiștii au dat curs sesizării. Asta nu este o problemă, dar ne-a deranjat atitudinea, stăteau cu mâna în buzunar și îi întrebau pe liberali dacă a început campania. Acolo se aflau deputatul Ion Ștefan și câțiva consilieri, eu eram la altă acțiune. Mi s-a spus că au venit patru polițiștii, ziceai că grupul cu colegii mei era format din infractori. S-a întâmplat la ora 14.00, au fost legitimați și apoi au continuat acțiunea. Este o încercare de intimidare, aici s-a ajuns în guvernarea PSD”, a declarat președintele PNL Vrancea, Cătălin Toma.

Primarul PSD al comunei Cîmpineanca, Ivan Tudorel, se apară și spune că sâmbătă nu se afla în localitate și că a aflat despre incident de la colegii săi din Primărie. El va face o plângere la Poliție deoarece materialele utilizate de grupul de liberali aveau sigla PNL.

„Plângere le fac eu mâine, pentru că ei fac campanie electorală. Eu am un fluturaș cu sigla PNL. Eu nu am nimic împotriva lor, să le vorbească oamenilor despre gaz, dar să nu împrăștie fluturași despre gaze cu sigla PNL. De aceea, le fac plângere la Poliție. Fluturași au și polițiștii. Ieri am fost plecat din localitate și m-au sunat viceprimarul și consilierul meu să-mi spună că în sat este campanie electorală. Cică dacă-i votați vă bagă PNL gaze, cică așa spuneau, cum să le bage ei gaze? Campania electorală se face cu o lună înainte de alegeri și cel mai bun să câștige, ca în sport”, a declarat primarul Ivan Tudorel.

Acțiunea grupului de liberali din comuna Cîmpineanca a continuat după plecarea polițiștilor și s-a încheiat fără alte incidente.