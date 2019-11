INCREDIBIL Au urcat o stație de măsurare a calității aerului pe o căruță: Ce explicații dă viceprimarul - FOTO

O stație mobilă de măsurare a calității aerului a fost amplasată în Codlea, județul Brașov, pe o căruță ornamentală, imaginile fiind publicate pe Facebook. Autoritățile locale spun că au apelat la această soluție pentru ca unitatea „să fie la înălțime”, transmite corespondentul MEDIAFAX.

„Stația mobilă de măsurare a calității aerului a APM Brașov. Nu, nu este o glumă. Este amplasată zilele acestea în Codlea, unde face măsurători la cererea Primăriei”, a scris, pe Facebook, Allen Coliban, care a postat și o fotografie.

Citește și: Umpluți de sânge! Polițiștii au fost rupți în bătaie

Viceprimarul din Codlea, Erwin Albu, a reacționat imediat printr-un comentariu, în care a spus că a decis ca unitatea să fie montată pe căruță „ca să fie la înălțime”.

„Eu am găsit și propus locația conform cerințelor APM (curent, pază, traseu al aerului etc), la Pensiunea … din Codlea, unde am amplasat echipamentele oficiale pe o căruță ornamentală, ca să fie la înălțime. Unde este problema în amplasarea pe o căruță care până de curând a fost împodobită cu flori a echipamentelor de monitorizare a aerului, căruța fiind pe post de stativ, ca să fie la o înălțime minimă peste sol?”, a scris viceprimarul din Codlea.

Citește și: Rareș Bogdan îi toacă mărunt pe liderii PSD: Acestor biete viețuitoare li se pare o chestiune firească

Acesta a explicat și pentru ce a fost folosită stația de măsurare a calității aerului.

„La miezul acestei nopți a încetat o primă sesiune de 7 zile de monitorizare a calității aerului cu aparate omologate ale APM. Marțea trecuta, pe 12 noiembrie 2019, am montat echipamentul Agenției de Protectia Mediului pentru monitorizarea aerului, conform cu cerințele de locație și de organizare ale acestei instituții, bazate pe legislația și reglementările în vigoare. Nu am informat public despre acest demers din motive evidente, datele fiind cunoscute doar la nivel de responsabili din primărie (…) Așteptăm interpretarea datelor și concluziile din partea specialiștilor APM. Zilnic au fost pe teren și au schimbat filtrele și au verificat funcționarea. Culmea este, și vă las pe dvs. să analizati cauzele, în această saptămână datele de la monitorizarea efectuată cu aparatul primăriei indică un nivel acceptabil de poluare cu particule în suspensie și pe teren activitatea turnătoriei de pe Halchiului nu a fost prea vizibilă", a mai scris Erwin Albu.

Citește și: A apărut dovada! Documentul care lovește direct în Viorica Dăncilă .