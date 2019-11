INCREDIBIL Florin Cîțu nu vrea să le dea bani bucureștenilor din cauza Gabrielei Firea: 'Dacă ar fi argumentat, sigur ar fi primit'

Florin Cîțu a declarat, joi, că Primăria București ar fi primit suma solicitată de 62 de milioane de lei la rectificarea bugetară , dacă ar fi argumentat această solicitare. Cîțu a mai afirmat că Primăria București a primit deja 100 de milioane de lei, din care a cheltuit doar 33 de milioane, anunță MEDIAFAX.

„Primăria deja a primit la rectificarea trecută 100 de milioane de lei dintre care știu că a cheltuit doar 33 de milioane. Deci mai aveau vreo 70 de milioane. Dacă ar fi fost argumentat sunt sigur că ar fi primit acești bani. Acolo unde am văzut o nevoie stringentă și nu au fost alocate fonduri, am alocat fonduri, deci am fi alocat și pentru Primăria București dacă era necesar. Ne uităm și la execuție atunci când alocăm fonduri și vedem dacă mai sunt bani în cont, care a fost execuția și apoi luăm o decizie", a spus Florin Cîțu, întrebat de ce Primăria București nu a primit suma de 62 de milioane de lei, solicitată pentru rectificarea bugetară.

Primăria Capitalei a semnalat public, joi, faptul că Bucureștiul nu figurează în proiectul Guvernului de rectificare a bugetului de stat, în condițiile în care a cerut o suplimentare cu 62,4 milioane de lei a bugetului.