ÎNCURCATE sunt căile politicii: Liderul din ALDE pe care Viorica Dăncilă l-a propus ministru îl susține pe Klaus Iohannis, în turul al doilea

Conducerea ALDE Dolj îl susţine pe Klaus Iohannis în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale pe motiv că doreşte să dea "semnalul demarării construcţiei la nivel local şi a unui pol de dreapta" din care să facă parte toate partidele care împărtăşesc "valori liberale şi populare".

Anunţul a fost făcut, joi, de preşedintele ALDE Dolj, deputatul Ion Cupă, vicepreşedinte naţional al partidului, care afirmă într-un comunicat de presă că, la nivelul judeţului, este nevoie de o alternativă politică serioasă în planul administrării treburilor publice, iar polul de dreapta ar putea fi o asemenea alternativă.

"Guvernarea locală PSD a avut timp, în atâţia ani de exerciţiu al puterii, să-şi pună în practică viziunea de dezvoltare, soluţiile pentru comunităţi şi oameni. Din păcate, Craiova şi Doljul nu au cunoscut ritmul de dezvoltare aşteptat de toată lumea. Sunt mari rămâneri în urmă în multe domenii de activitate. În loc să ne apropiem de performanţele în materie de dezvoltare ale judeţelor fruntaşe din România, Doljul se îndepărtează, an după an, de acestea. Am atras atenţia, în nenumărate rânduri, în ultimii trei ani, asupra nerealizărilor şi derapajelor administrative şi politice ale PSD în plan local (racolări de primari, presiuni de ordin administrativ, blocarea unor reforme necesare în administraţia locală, lipsă de transparenţă şi dialog deficitar cu comunitatea doljeană etc). Atât prin declaraţii politice, cât şi prin poziţiile exprimate de colegii mei în Consiliul Municipal Craiova ne-am opus categoric unor măsuri neavenite luate în plan local de către PSD", spune Cupă în comunicatul de presă.

Acesta precizează că decizia sa şi a majorităţii liderilor locali şi a membrilor ALDE Dolj este de a susţine în turul II al alegerilor prezidenţiale candidatul dreptei şi este consecventă cu atitudinea de-a lungul timpului de a fi "împotriva deciziilor proaste ale PSD în plan local".

"Miza noastră politică în acest tur II al prezidenţialelor este să dăm semnalul demarării construcţiei la nivel local şi, de ce nu, la nivel naţional, a unui pol de dreapta din care să facă parte toate partidele care împărtăşesc valori liberale şi populare. O platformă politică prin care să promovăm o viziune de dezvoltare cu adevărat liberală pentru Dolj şi pentru toate comunităţile locale din ţară. Am afirmat şi după alegerile parţiale de acum doi ani de la Primăria Craiovei că, potrivit rezultatelor înregistrate, partidele de dreapta ar putea avea, împreună, o majoritate confortabilă pentru a conduce municipiul Craiova şi judeţul Dolj. Avem şansa acum să punem în practică, sub forma polului de dreapta, concluziile politice valide exprimate atunci", a mai afirmat preşedintele ALDE Dolj.

Pe 11 septembrie, după retragerea ALDE de la guvernare, Ion Cupă a fost propus de premierul Viorica Dăncilă pentru funcţia de ministru al Energiei, iar acesta a anunţat imediat că a acceptat propunerea premierului, arătând că vrea să onoreze până la capăt mandatul primit în 2016 prin vot.

"Am acceptat propunerea doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă de a prelua Ministerul Energiei. Este o obligaţie pe care vreau s-o onorez până la capăt, aceea de a respecta mandatul dat de doljeni în 2016 prin vot: stabilitate, bună guvernare, creştere economică, salarii şi pensii mai mari pentru toţi românii", a scris, pe pagina sa de Facebook, liderul ALDE Dolj.

Ulterior, ALDE a anunţat că Biroul Politic Executiv al partidului a luat act de pierderea calităţii de membru pentru Teodor Meleşcanu, Graţiela Leocadia Gavrilescu, Ion Cupă şi Alexandru Ştefan Băişanu, care acceptaseră propunerile premierului Dăncilă pentru funcţiile de miniştri.

"Şedinţa Biroul Politic Executiv al ALDE de vineri a fost convocată pe ascuns. Nu am fost anunţat. Sunt vicepreşedinte ALDE şi am fost ales de Congresul partidului. E un gest de laşitate, o golăneală. Eu nu-l recunosc pe domnul Tăriceanu. Este mult prea mult. E un gest de laşitate politică fără precedent. Am discutat cu colegii mei şi vom contesta în instanţă. Sunt atât de multe lucruri încălcate, foarte multe motive. Am vorbit cu doamna Gavrilescu", a declarat Cupă, pentru AGERPRES, la momentul respectiv.

Pe 21 octombrie, Ion Cupă a anunţat reînfiinţarea Grupul deputaţilor ALDE, pe care îl părăsise în luna septembrie. Acesta a contesta radierea sa din registrul membrilor ALDE la Curtea de Etică şi Arbitraj a partidului care a decis miercuri, 20 noiembrie, anularea măsurii radierii şi repunerea lui atât în funcţia de preşedinte al ALDE Dolj, cât şi în cea de vicepreşedinte naţional al partidului.

"A fost o perioadă de tensiuni politice care au avut efecte şi asupra activităţii organizaţiei doljene. Important acum este faptul că această etapă a fost depăşită prin dialog şi înţelegerea reciprocă a punctelor de vedere diferite. Pornim la un nou drum! Cu toţi membrii noştri care cred în capacitatea noastră comună de a face performanţă şi de a-i reprezenta aşa cum se cuvine pe miile de votanţi ALDE din judeţul Dolj", a mai afirmat Cupă, citat în comunicatul de presă.

